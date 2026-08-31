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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपांच साल बाद टीम इंडिया में वापस आएगा 35 साल का खिलाड़ी!

पांच साल बाद टीम इंडिया में वापस आएगा 35 साल का खिलाड़ी!

क्रुणाल पांड्या की टी20 टीम में वापसी हो सकती है. पांड्या ने आखिरी बार 2021 में भारत के लिए कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था. पांड्या के आने से अक्षर पटेल की टीम से छुट्टी हो सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Aug 2026 01:51 PM (IST)
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पिछले 5 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे क्रुणाल पांड्या की जल्द वापसी हो सकती है. एक तरफ टीम मैनेजमेंट लगातार नए खिलाड़ियों का रुख करता रहा है, लेकिन अब 35 साल के क्रुणाल पांड्या को वापस लाने की खबरें वाकई चौंकाने वाली हैं. पांड्या आखिरी बार 2021 में टीम इंडिया के लिए कोई टी20 मैच खेले थे.

खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का गेंदबाजी अटैक पिछले कुछ मैचों में कमजोर दिखा है. अक्षर पटेल लेफ्ट-आर्म स्पिनर के तौर पर पहली चॉइस बने रहे हैं, लेकिन बल्ले से उनका योगदान अच्छा नहीं रहा है. अक्षर पटेल ने इस साल 12 टी20 पारियों में बैटिंग की है, जिनमें वो सिर्फ 69 रन बना सके हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार क्रुणाल पांड्या भारत की टी20 टीम में वापस आकर लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर का रोल निभा सकते हैं. उन्हें आखिरी बार जुलाई 2021 में श्रीलंका के साथ भारत के लिए खेलते देखा गया था. अब तक 19 टी20 मैचों में उन्होंने 15 विकेट लिए हैं और बल्लेबाजी में 124 रन बनाए हैं.

पांड्या का IPL में प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां अपनी गेंदबाजी वेरिएशन से उन्होंने लगातार टॉप बल्लेबाजों को परेशान किया है. आईपीएल 2026 में उन्होंने बल्लेबाजी में 226 रन बनाए और गेंदबाजी में 14 विकेट लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को दोबारा चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया.

अक्षर पटेल की होगी छुट्टी!

अक्षर पटेल कुछ समय पहले तक टी20 टीम के उपकप्तान थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखी गई है. पिछली कुछ पारियों में उन्होंने बहुत कम गेंद खेलने को मिली हैं, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पटेल ने आखिरी बार टी20 मैच में 30 से बड़ा स्कोर आखिरी बार जून 2024 में बनाया था. अगर पांड्या टीम में वापस आते हैं, तो जाहिर है 2028 टी20 वर्ल्ड कप और उसी साल होने वाले ओलंपिक्स के लिए वो लेफ्ट-आर्म स्पिन ऑलराउंडर के स्लॉट के लिए पहली चॉइस बन सकते हैं.

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भारत की अगली सीरीज कब?

2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस अय्यर टी20 टीम के कप्तान बने हैं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया की अगली टी20 सीरीज अफगानिस्तान के साथ होनी है. 13-17 सितंबर तक भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. साल 2026 के खत्म होने से पहले टीम इंडिया को वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ भी टी20 सीरीज खेलनी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 31 Aug 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Krunal Pandya
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