वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिए 92 रन, इतिहास में कोई नहीं कर पाया ऐसा

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इतिहास रच दिया है. वैभव दलीप ट्रॉफी के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह मुकाम सेंट्रल जोन के खिलाफ मैच में हासिल किया. सेंट्रल जोन की पहली पारी 266 रनों पर सिमट गई थी. मैच के दूसरे दिन वैभव सूर्यवंशी ने महज 42 गेंद में छक्का लगाकर फिफ्टी पूरी की.

वैभव ईस्ट जोन की पारी के पहले 15 ओवर में अपनी फिफ्टी पूरी कर चुके थे. उन्होंने सारांश जैन की गेंद पर छक्का लगाकर 42 गेंद में अर्धशतक को अंजाम दिया. उन्होंने 15 साल 157 दिन की उम्र में दलीप ट्रॉफी में फिफ्टी लगाई है. मैच में वैभव 81 गेंद में 92 रन बना पाए. वो शतक लगाने से चूक गए, लेकिन पारी में 7 चौके और 7 छक्के लगाते हुए मैदान में चारों ओर धूम-धड़ाका जरूर मचाया.

दलीप ट्रॉफी में इससे पहले फिफ्टी लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज लक्ष्मण सिंह थे, जिन्होंने 16 साल 23 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था. उन्होंने यह कीर्तिमान साल 1969 में बनाया था. वहीं पीयूष चावला ने इस टूर्नामेंट में 16 साल 307 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था. वैभव दलीप ट्रॉफी में 16 साल से कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज हैं.

सबसे कम उम्र में दलीप ट्रॉफी में फिफ्टी

15 साल 157 दिन - वैभव सूर्यवंशी

16 साल 23 दिन - लक्ष्मण सिंह

16 साल 307 दिन - पीयूष चावला

वैभव सूर्यवंशी के लिए दलीप ट्रॉफी 2026 का यह सेमीफाइनल मुकाबला यादगार जा रहा है. इसी मैच के पहले दिन उन्होंने ईशान किशन की गैरमौजूदगी में ईस्ट जोन टीम की कप्तानी की थी. ईशान कलाई में चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. हालांकि टूर्नामेंट का पहला मैच उनके लिए अच्छा नहीं रहा. वो एक पारी में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे.

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DRS के लिए भी चर्चा में आए

इसी मैच के पहले दिन वैभव सूर्यवंशी जब कप्तानी कर रहे थे, तब उनका एक DRS का फैसला भी चर्चा में आया. सेंट्रल जोन की पारी का 40वां ओवर था, मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे थे जिनकी गेंद आर्यन जुयाल के बैट के बहुत करीब से गुजरी. उस समय आर्यन 46 रन बनाकर खेल रहे थे.

ईस्ट जोन के खिलाड़ियों को सिर्फ अंदाजा था कि गेंद शायद बल्ले का किनारा लेकर गई है, लेकिन किसी के चेहरे पर पूर्ण विश्वास के भाव नहीं थे. इसी बीच वैभव सूर्यवंशी ने DRS लिया, जो सही साबित हुआ. गेंद, बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में गई थी.

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