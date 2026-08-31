क्रिकेट में हुआ गजब, टूटे प्रिंटर की वजह से हारी टीम

क्रिकेट के मैदान पर आपने बल्लेबाज के आउट होने, खराब गेंदबाजी या बारिश की वजह से मैच का नतीजा बदलते तो खूब देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक टीम सिर्फ इसलिए मैच हार जाए, क्योंकि प्रिंटर खराब हो गया था? नॉर्दर्न आयरलैंड में क्रिकेट के एक मुकाबले में कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है.

बारिश के बाद बढ़ी मुश्किल

दरअसल, मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड में खेला जा रहा था. मैच के दौरान बारिश ने दस्तक दी और खेल को रोकना पड़ा. बारिश की वजह से खेल रुकने के बाद मैच को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी थी. यहीं से मामला अचानक दिलचस्प हो गया. घरेलू टीम के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे और इन्हें प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर काम नहीं कर रहा था.

रिपोर्ट के मुताबिक, टीम जरूरी कागजी कार्रवाई पेश नहीं कर पाई. बारिश से प्रभावित मैच में डकवर्थ-लुईस-स्टर्न यानी DLS से जुड़ी गणना और जरूरी दस्तावेज अहम होते हैं. लेकिन प्रिंटर खराब होने के कारण टीम इस प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं कर सकी.

प्रिंटर खराब हुआ और मैच हाथ से निकल गया

क्रिकेट में नियम काफी सख्त होते हैं और मैच के दौरान जरूरी आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. इस मामले में तकनीकी खराबी का सीधा असर मुकाबले के नतीजे पर पड़ा. घरेलू टीम जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने में नाकाम रही. इसके बाद नियमों के तहत उस पर कार्रवाई हुई और उसे मैच गंवाना पड़ा. यानी टीम की हार की वजह मैदान पर उसका प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक खराब प्रिंटर बन गया.

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सोशल मीडिया पर भी चर्चा

इस अजीबोगरीब घटना ने क्रिकेट फैंस को भी हैरान कर दिया है. आमतौर पर किसी टीम की हार का कारण बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कैच या रणनीति होती है. लेकिन इस मुकाबले में एक तकनीकी समस्या ने पूरा नतीजा बदल दिया. यह घटना यह भी दिखाती है कि क्रिकेट मैच को सही तरीके से संचालित करने के लिए सिर्फ खिलाड़ियों का मैदान पर होना ही काफी नहीं है.

बारिश जैसी स्थिति में अधिकारियों और टीमों को कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं. नॉर्दर्न आयरलैंड का यह मुकाबला इसलिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि यहां एक खराब प्रिंटर ने क्रिकेट टीम को ऐसा नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.

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