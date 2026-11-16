जय शाह लगातार दूसरी बार बने ICC के बॉस, निर्विरोध चुने गए चेयरमैन

जय शाह लगातार दूसरी बार ICC के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं. जय शाह अगस्त 2024 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन बने थे. थाईलैंड के बाली में हुई बैठक में शाह को सर्वसम्मति से दोबारा चेयरमैन चुने जाने पर मुहर लगाई गई. साल 2024 में जय शाह ने ग्रेग बार्कले की जगह ली थी, उस समय भी जय शाह को निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन चुना गया था.

आईसीसी ने सोमवार, 16 नवंबर को स्टेटमेंट जारी कर इसकी पुष्टि की है. जय शाह को दोबारा चेयरमैन चुना जाना बोर्ड का उनके प्रति विश्वास को दर्शाता है. उनकी लीडरशिप में क्रिकेट की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के अथक प्रयास किए गए हैं, शाह खुद महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं. उनकी चेयरमैनशिप में आईसीसी ने क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापसी के रास्ते को सुदृढ़ और सफल बनाने की तरफ कदम उठाए हैं.

दोबारा आईसीसी चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर जाय शाह ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आईसीसी बोर्ड ने मुझपर लगातार दूसरी बार भरोसा दिखाया है. सभी डायरेक्टर्स, उनके विश्वास और समर्थन का मैं आभार व्यक्त करता हूं."

शाह ने आगे कहा, "आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में काम करना एक जिम्मेदारी और सम्मान दोनों हैं. मैं दुनिया भर के क्रिकेट के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हूं."

ओलंपिक्स पर खास ध्यान

लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट की वापसी हो रही है. क्रिकेट 128 साल के बाद खेलों के इस महाकुंभ में वापस आ रहा है. शाह ने कहा कि यह क्रिकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण दौर है और दुनिया भर में छाप छोड़ने के लिए ओलंपिक्स 2028 एक सुनहरे अवसर के रूप में सामने आया है. ओलंपिक्स के जरिए क्रिकेट के खेल को नए मुकाम और नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकेगा.

बने थे सबसे युवा ICC चेयरमैन

साल 2024 में जय शाह केवल 35 वर्ष की उम्र में पहली बार आईसीसी के नए बॉस बने थे. वह इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे. शाह क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में नए-नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं. वो इससे पहले 2019 में बीसीसीआई के सबसे युवा सचिव बने थे. इसके अलावा उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष पद भी संभाला है.

यह भी पढ़ें:

दिवाली पर सुनने को मिली थी गालियां, एशिया कप फाइनल के सेलिब्रेशन पर बोले यशवीर गौड़