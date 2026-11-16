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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिवाली पर सुनने को मिली थी गालियां, एशिया कप फाइनल के सेलिब्रेशन पर बोले यशवीर गौड़

दिवाली पर सुनने को मिली थी गालियां, एशिया कप फाइनल के सेलिब्रेशन पर बोले यशवीर गौड़

भारत ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता था. मैच के बाद यशवीर गौड़ पाकिस्तानी खिलाड़ी से जा भिड़े थे. अब उन्होंने खुद उस सेलिब्रेशन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 09:42 AM (IST)
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शनिवार, 14 नवंबर को भारत ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया था. जैसे ही मोहित उल्वा ने विनिंग शॉट लगाया भारतीय खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े और रोमांचक जीत का जश्न मनाने लगे. ऑलराउंडर यशवीर गौड़ तो हमजा जहूर के सामने जाकर चिल्लाने लगे थे. उनके सेलिब्रेशन की तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब तहलका मचाया था. अब खुद यशवीर ने खुलासा किया है कि  पाकिस्तान ने उनकी दिवाली खराब की थी, इसलिए जोरदार सेलिब्रेशन तो बनता था.

दिवाली पर हराया, गालियां दी

याद दिला दें कि 8 नवंबर को भारत और पाकिस्तान का ग्रुप मैच खेला गया था, जिसमें पाक टीम 3 विकेट से विजयी रही थी. उस दिन टीम इंडिया जीत के साथ अपनी दिवाली नहीं मना पाई थी. यशवीर गौड़ का भी यही कहना है कि फाइनल के बाद भावनाओं पर काबू ना होना नॉर्मल था, क्योंकि पकिस्तानियों ने उनकी दिवाली खराब की थी.

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इंडिया टुडे के अनुसार यशवीर गौड़ ने कहा, "हम दिवाली पर मैच हारे थे. मैदान पर हमारे बीच गाली-गलौज और शब्दों का आदान-प्रदान भी हुआ था. हम हारने के बाद कुछ नहीं बोल पाए थे. हमें फाइनल का इंतजार था. हम अच्छा करके यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय टीम किस काबिल है."

हार के मुंह से बाहर निकला भारत

फाइनल मुकाबले में भी भारतीय टीम एक समय हार की दहलीज पर थी. 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 252 के स्कोर तक 8 विकेट खो दिए थे.  उसके बाद नंबर-10 पर बैटिंग करने आए मोहित उल्वा ने ऐसी तबाही मचाई कि 26 गेंद में 49 रन जड़ दिए. जब पूरी दुनिया मान चुकी थी पाकिस्तान चैंपियन बनने जा रहा है, तब मोहित की तूफानी पारी आई, जिन्होंने मनल चौहान के साथ मिलकर 57 रनों की गेम चेंजिंग पार्टनरशिप की थी. उल्वा ने अंतिम गेंद पर चौक लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 16 Nov 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Under 19 Asia Cup
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