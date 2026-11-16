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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड में आखिरी बार खेलकर रोहित शर्मा बना गए अनचाहा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड में आखिरी बार खेलकर रोहित शर्मा बना गए अनचाहा रिकॉर्ड

रोहित शर्मा शायद न्यूजीलैंड में अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं. इस सीरीज में उन्होंने एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बनाया, जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 07:08 AM (IST)
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भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से जीत ली है. यह शायद आखिरी बार था जब रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड की धरती पर कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे. दरअसल न्यूजीलैंड की धरती को अलविदा कहते-कहते रोहित शर्मा एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर गए.

रोहित ने पूरी सीरीज में चार पारियों में बैटिंग करते हुए 7.50 के औसत से सिर्फ 30 रन बनाए. यह बतौर ओपनर किसी वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का सबसे बेकार औसत है. 'हिटमैन' इस सीरीज में 0, 23, 0, 7 का स्कोर कर पाए. रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें मैच में भी रोहित शर्मा फील्डर को आसान कैच थमा बैठे और केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए थे.

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खासतौर पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की पिचों पर रोहित शर्मा कर रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. यह टीम इंडिया के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाना है. दक्षिण अफ्रीका में उनका वनडे औसत 19.69 का है. इसके बाद उनका सबसे खराब वनडे औसत न्यूजीलैंड में है, जहां उनके बल्ले से 29 के औसत से रन निकलते हैं.

खैर भारतीय टीम के लिए खुशी की बात यह है कि उसने न्यूजीलैंड के 7 साल से चले आ रहे जीत के सिलसिले को समाप्त कर दिया है. न्यूजीलैंड अपने घर पर सात साल बाद कोई ODI सीरीज हारा है. पांचवें और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया ने सिर्फ 209 रन बनाए थे. विशेष रूप से अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को अपने घुटनों पर ला दिया था. अन्य गेंदबाजों ने भी विकेट चटकाए, लेकिन अर्शदीप सबसे अधिक प्रभावी साबित हुए, जिन्होंने सिर्फ 3 के इकोनॉमी से रन देते हुए तीन बल्लेबाजों को आउट किया.

दूसरी ओर विराट कोहली के लिए भी यह सीरीज अच्छी नहीं रही. पहले मुकाबले में उन्होंने 74 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद लगातार फ्लॉप होते रहे. उन्होंने इस सीरीज में सिर्फ 86 रन बनाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 16 Nov 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Rohit SHarma INDIA VS NEW ZEALAND
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