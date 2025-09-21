Jasprit Bumrah Against Pakistan: भारतीय टीम के सबसे किफायती गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज 21 सितंबर को एशिया कप सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ कमाल नहीं दिखा पाए. ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि बुमराह एक भी विकेट लेकर न जाए. अगर बुमराह विकेट नहीं लेते, तब भी उनकी गेंदबाजी में किसी भी बल्लेबाज के लिए रन बनाना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन दे दिए और एक भी विकेट नहीं लिया.

बुमराह का मजाक उड़ा रहे लोग

जसप्रीत बुमराह टेस्ट और वनडे के साथ ही टी20 इंटरनेशनल में भी भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज में से एक होते हैं, लेकिन आज बुमराह की गेंदबाजी में ऐसा नहीं दिखा. इसके बाद ही कोई शक नहीं है कि बुमराह भारत के सबसे धाकड़ गेंदबाज हैं. लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बुमराह की परफॉर्मेंस पर लोग कुछ इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं कि जिसे जानकर आपको गुस्सा आ सकता है. वहीं कुछ लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी का बचाव करते भी नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के वीडियो के साथ एक शख्स ने बुमराह का पोस्टर शेयर किया है. बुमराह इस पोस्ट में हाथ में कागज लिए खड़े हैं, जिस पर लिखा है कि 'मेरा अर्धशतक केवल पांच रनों से रह गया'. इसके साथ कमेंट लिखा गया है कि 'मुझे क्यों तोड़ा'.

Bumrah be like mujhe ku tora 😅 pic.twitter.com/O3bk7KEY37 — Cricket Lovers (@Criclovers554) September 21, 2025

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि इन लोगों ने 185 मारे होते तो अभिषेक 100 मार देता, लेकिन ये उस लायक भी नहीं है. आज को बुमराह ने भी फ्री पास दिया था. बता दें कि अभिषेक शर्मा ने आज 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली है और वे शतक बनाने से चूक गए. इस पारी में अभिषेक ने 6 चौके और 5 छक्के लगाए.

In bkl ne 185 kiye hote to abhishek 100 karta aaj par ye us layak bhi nahi aaj to bumrah ne bhi free pass diya tha — Rambo (@frontfootpull_) September 21, 2025

यह भी पढ़ें

IND vs PAK: लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video