लंबी दौड़, डाइव और फिर शानदार कैच, अभिषेक शर्मा ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा कैच; Video

एशिया कप 2025 सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा से पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान का कैच छूटा था, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली. इस मैच में भारतीय टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं रही, लेकिन अभिषेक ने एक शानदार कैच से सभी को प्रभावित किया. शिवम दुबे द्वारा डाले गए 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर सईम अयूब बड़ा शॉट मारना चाहते थे, जिस पर दूरी नहीं मिली. डीप बैकवर्ड स्क्वायर से दौड़ते हुए आए अभिषेक ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा.

अभिषेक शर्मा ने पकड़ा कमाल का कैच

इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा से 2 कैच छूटे थे, जिसके बाद उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी. 11वें ओवर में उन्होंने कमाल का कैच पकड़कर अयूब को पवेलियन भेजा. वह डीप बैकवर्ड स्क्वायर में खड़े हुए थे, गेंद हवा में थी. अभिषेक ने दौड़ लगाई, आगे की तरफ डाइव लगाकर दोनों हाथों से गेंद को पकड़ा. एक जोशीले जश्न के साथ उनके चेहरे पर संतुष्टि नजर आ रही थी, क्योंकि इससे पहले उनसे 2 कैच छूटे थे.

Abhishek Sharma pulls off a stunner 😱



Shivam Dube gets his man, Saim Ayub!



Watch #INDvPAK LIVE NOW, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 [Asia Cup] pic.twitter.com/MM142exaNx — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025

साधारण रही भारत की फील्डिंग

पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में भारत की फील्डिंग साधारण रही, प्लेयर्स ने कई आसान कैच छोड़े, मिस फील्ड भी देखने को मिली. कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने आसान से कैच छोड़े. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने भारत को 172 रनों का लक्ष्य दिया. पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन साहिबजादा फरहान ने बनाए, उन्होंने 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 58 रन बनाए. फहीम अशरफ ने 8 गेंदों में महत्वपूर्ण 20 रन बनाए.

भारत के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट शिवम दुबे ने लिए, उन्होंने साहिबजादा और सईम अयूब को आउट किया. इसके आलावा हार्दिक पंड्या और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला.