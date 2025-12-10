Jasprit Bumrah Takes 100 Wickets In All Three Formats: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बीती रात यानी 9 दिसंबर, 2025 को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीकी टीम को 101 रनों से रौंदकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, दक्षिण अफ्रीकी टीम को 176 रनों का लक्ष्य दिया. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की बैटिंग ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिक सकी और पूरी टीम महज 74 रन पर ढेर हो गई. ये टी20 इंटरनेशनल में दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोटा स्कोर है. वहीं, प्रोटियाज टीम को इतने छोटे स्कोर पर ऑल आउट करने में जसप्रीत बुमराह ने दो विकेटों का योगदान दिया. इस मुकाबले में अपना पहला विकेट लेते ही बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक लगा दिया और साथ ही एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो अब तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कोई गेंदबाज नहीं कर पाया था.

बुमराह ने T20I में लगाया विकेटों का शतक

कटक में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट चटकाते ही बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक पूरा किया. इस फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह के बाद बुमराह 100 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए. ये उपलब्धि अर्शदीप ने इसी साल हासिल की थी. इस समय अर्शदीप भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वहीं, बुमराह 101 विकेट के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.

T20I सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

अर्शदीप सिंह – 107

जसप्रीत बुमराह – 101

हार्दिक पंड्या – 99

युजवेंद्र चहल – 96

भुवनेश्वर कुमार – 90

तीनों फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले भारतीय

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करते ही बुमराह के तीनों फॉर्मेट में 100-100 विकेट हो गए. ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज हैं. बुमराह के नाम टेस्ट में 234 विकेट और वनडे में 149 विकेट हैं.

बुमराह एक खास लिस्ट में हुए शामिल

जसप्रीत बुमराह उस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें अब तक दुनिया के सिर्फ चार गेंदबाजों का नाम मौजूद है. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने का कारनामा करने वाले बुमराह दुनिया के 5वें गेंदबाज हैं. ये रिकॉर्ड सबसे पहले लसिथ मलिंगा ने बनाया था. इनके अलावा इस लिस्ट में टीम साउदी, शाकिब अल हसन और शाहीन अफरीदी का नाम शामिल है.