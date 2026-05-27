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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVaibhav Sooryavanshi Fifty: 8 छक्के... एलिमिनेटर से पहले वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों में जड़ी फिफ्टी, वीडियो हुआ वायरल

Vaibhav Sooryavanshi Fifty: 8 छक्के... एलिमिनेटर से पहले वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों में जड़ी फिफ्टी, वीडियो हुआ वायरल

Vaibhav Sooryavanshi Fifty: वैभव सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर मैच से पहले अपने बल्ले से तहलका मचा दिया, उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया. आज एलिमिनेटर में RR और SRH आमने सामने होगी.

By : शिवम | Updated at : 27 May 2026 07:52 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी IPL में छाए हुए हैं, वह हर मुकाबले में शुरुआत से बड़ा प्रहार करते हैं और अधिकतर मैचों में महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं. आज एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला है, जिसमें जीतने वाली टीम क्वालीफायर-2 में जाएगी और हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा. इससे पहले वैभव एक अन्य मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

केविन पीटरसन ने अपने सोशल मीडिया पेज (The Switch | Kevin Pietersen) पर वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का वीडियो शेयर किया. वैभव ने इसमें 10 गेंदों में 53 रन बनाए, जो खुद पीटरसन ने कहा और वह उनके शॉट्स को देखकर हैरान भी नजर आए. वैभव ने 10 में से 8 गेंदों में छक्के लगाए और 1 चौका भी जड़ा. वैभव ने एक फ्रेंडली मैच में किया, इसलिए ये फिफ्टी किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी.

वैभव के बल्लेबाजी का अंदाज हमेशा विस्फोटक ही रहता है. उन्होंने पिछले साल IPL में डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी. अपने पहले ही सीजन में उन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया था. वह IPL इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. जारी संस्करण के लीग स्टेज में भी वैभव ने 36 गेंदों में शतक जड़ा था.

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SRH के खिलाफ ही लगाया था शतक

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से अभी एक शतक आया है, जो लीग स्टेज में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही बनाया था. आज राजस्थान और हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर है, अगर SRH को जीतना है तो उन्हें वैभव को जल्दी आउट करना होगा.

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15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में खेली 14 पारियों में 583 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. वह इस साल 53 छक्के लगा चुके हैं और क्रिस गेल के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं. गेल एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2012 में 59 छक्के लगाए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 May 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL Eliminator SRH Vs RR IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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