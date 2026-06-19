स्टार स्पिन ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल आखिर क्यों हुई टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर, असल वजह जानिए

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अब एक बड़ा झटका लगा है. टीम ने लगातार दो मुकाबले जीतकर टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने टीम की चिंता बढ़ा दी है. स्टार ऑफ स्पिन ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं.

नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में यह घटना देखने को मिली. अपने स्पेल की शुरुआत कर रही श्रेयंका ने सिर्फ एक गेंद ही फेंकी थी कि फील्डिंग के दौरान उनका दाहिना टखना मुड़ गया. गेंद को रोकने की कोशिश में उनका संतुलन बिगड़ा और वह दर्द से मैदान पर गिर गईं. चोट इतनी गंभीर थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकीं.

मेडिकल स्टाफ तुरंत मैदान पर पहुंचा, लेकिन हालत को देखते हुए उन्हें स्ट्रेचर की मदद से मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. इसके बाद उनका स्कैन कराया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार टखने के लिगामेंट में गंभीर चोट पाई गई है, जिसके चलते उनका टूर्नामेंट में आगे खेलना संभव नहीं होगा.

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23 साल की श्रेयंका के लिए यह पहला मौका नहीं है जब चोट ने उनका रास्ता रोका हो. इससे पहले भी वह चोटों की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रह चुकी हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उंगली की चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा था. इसके बाद शिन स्प्लिंट्स और कलाई से जुड़ी समस्या ने भी उन्हें काफी समय तक मैदान से दूर रखा.

हालांकि उन्होंने शानदार वापसी की थी. महिला सीपीएल 2025 में वापसी के बाद उन्होंने डब्ल्यूपीएल 2026 में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी टीम की सफलता में अहम योगदान दिया. ऐसे में इस बड़े टूर्नामेंट से उनका बाहर होना उनके लिए भी बेहद निराशाजनक माना जा रहा है.

रिप्लेसमेंट की घोषणा

24 वर्षीय लेग स्पिन गेंदबाज प्रेमा रावत को श्रेयंका पाटिल का रिप्लेसमेंट घोषित किया गया है. प्रेमा रावत घरेलू क्रिकेट में अच्छा करती आई हैं, उन्होंने उत्तराखंड की टीम को सीनियर चैंपियनशिप जिताने में बड़ा योगदान दिया था. वहीं महिला प्रीमियर लीग में उन्होंने पिछले 2 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू टीम का प्रतिनिधित्व किया है. रावत ने अब तक RCB के लिए 6 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं.

भारतीय टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराकर शानदार लय हासिल की है. अब अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जाना है. ऐसे में टीम प्रबंधन को उम्मीद होगी कि बाकी खिलाड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और जीत का सिलसिला जारी रखेंगे.

श्रेयंका का बाहर होना निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ा नुकसान है, लेकिन टूर्नामेंट अभी लंबा है. टीम इंडिया के सामने अब चुनौती यह होगी कि इस झटके से जल्दी उबरकर खिताब की दौड़ में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखे.

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