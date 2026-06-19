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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया का स्टार खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

टीम इंडिया का स्टार खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

Shreyanka Patil Ruled Out of T20 World Cup: महिला टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है. ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 08:02 AM (IST)
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टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई हैं. उन्हें नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में टखने में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें पूरे विश्व कप टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. श्रेयंका का बाहर होना इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि वे ना केवल एक चुस्त फील्डर हैं बल्कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भी अपना योगदान देती रही हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में बुधवार को भारत और नीदरलैंड्स का मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 95 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी. उसी मुकाबले में नीदरलैंड्स की पारी के दौरान श्रेयंका पाटिल गेंद को रोकने की कोशिश में अपना टखना चोटिल कर बैठी थीं. चोट इतनी गंभीर थी कि पाटिल को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया.

रिप्लेसमेंट की घोषणा

24 वर्षीय लेग स्पिन गेंदबाज प्रेमा रावत को श्रेयंका पाटिल का रिप्लेसमेंट घोषित किया गया है. प्रेमा रावत घरेलू क्रिकेट में अच्छा करती आई हैं, उन्होंने उत्तराखंड की टीम को सीनियर चैंपियनशिप जिताने में बड़ा योगदान दिया था. वहीं महिला प्रीमियर लीग में उन्होंने पिछले 2 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू टीम का प्रतिनिधित्व किया है. रावत ने अब तक RCB के लिए 6 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं.

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टीम इंडिया का हाल

भारतीय टीम ने अब तक वर्ल्ड कप में अपने दोनों मैच जीते हैं और वह ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है. टीम इंडिया ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था, उसके बाद नीदरलैंड्स को 95 रनों की बड़ी हार का स्वाद चखाया. लगातार 2 जीत दर्ज कर टीम इंडिया टेबल टॉपर बनी हुई है. भारत का अगला मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ होना है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Jun 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
India Women Cricket Team Shreyanka Patil Women T20 World Cup 2026
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