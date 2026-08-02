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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने वनडे में ठोकी डबल सेंचुरी, 91 गेंद में बनाए 233 रन

अभिषेक शर्मा ने वनडे में ठोकी डबल सेंचुरी, 91 गेंद में बनाए 233 रन

Abhishek Sharma Double Century: अभिषेक शर्मा ने पंजाब में एक इंटर-डिस्ट्रिक्ट वनडे टूर्नामेंट में दोहरा शतक जड़ दिया है. तूफानी पारी खेलते हुए उन्होंने 25 छक्के लगाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Aug 2026 06:39 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. अब उन्होंने तबाही मचाते हुए वनडे मैच में दोहरा शतक लगा दिया है. यह कारनामा उन्होंने पंजाब स्टेट इंटर-डिस्ट्रिक्ट सीनियर वनडे टूर्नामेंट में किया है. अभिषेक ने केवल 91 गेंद में 233 रन जड़ दिए. इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 25 छक्कों सहित 40 बाउंड्री लगाईं.

इस इंटर-डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा अमृतसर की टीम के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने तरन तारन टीम के खिलाफ 91 गेंद में 233 रन बनाए. 25 छक्के और 15 चौकों से सजी इस पारी में अभिषेक ने 256.04 के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस मैच के स्कोरकार्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

अभिषेक शर्मा की डबल सेंचुरी की बदौलत अमृतसर की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 533 रन बना डाले. अभिषेक के अलावा उनके ओपनिंग जोड़ीदार अभय चौधरी ने 93 रन, जबकि अभिनव शर्मा ने भी 51 रनों की धुआंधार पारी खेली.

बाउंड्री से ही बना दिए 210 रन

अभिषेक शर्मा के बल्ले में जैसे स्प्रिंग लगी थी. उन्होंने 233 रनों की पारी में 210 रन तो बाउंड्री से ही बना डाले. विपक्षी टीम तरन तारन के गेंदबाज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे. अंततः आशीष लॉरेंस ने उन्हें अनिकेत सिंह के हाथों कैच करवाया. जब तक अभिषेक आउट हुए, तब तक एक विशाल स्कोर की नींव रखी जा चुकी थी.

220 रनों से जीती अमृतसर

अमृतसर द्वारा मिले 534 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई तरन तारन कभी जीत के करीब आई ही नहीं. दूसरी पारी में तरन तारन की टीम 50 ओवरों में 313 रन ही बना सकी, जिससे अमृतसर को 220 रनों की यादगार जीत मिली. अभिषेक ने सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी कमाल किया. उन्होंने लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए.

भारतीय टीम की अगली टी20 सीरीज अक्टूबर में वेस्टइंडीज के साथ होगी, लेकिन उससे पहले अभिषेक शर्मा एशियन गेम्स में खेलते दिखेंगे, जो सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Aug 2026 06:39 PM (IST)
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