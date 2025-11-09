रणजी ट्रॉफी में कमाल हो गया है, आकाश कुमार चौधरी ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक ठोक दिया है. रणजी ट्रॉफी में मेघालय बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच खेला जा रहा है, जिसमें आकाश कुमार ने मात्र 11 गेंद में फिफ्टी पूरी कर इतिहास रचा. मेघालय के लिए खेलते हुए आकाश ने यह कारनामा किया है.

आकाश ने इंग्लैंड के वेन वाईट का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने साल 2012 में लीसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए एसेक्स के खिलाफ 12 गेंद में अर्धशतक लगाया था. आकाश की इस तूफानी पारी ने ना केवल रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने साथ-साथ मैदान में मौजूद दर्शकों को स्त्बध कर दिया था. आकाश नंबर-8 पर बैटिंग करने आए, जिन्होंने 11 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह भारत के लिए 12 गेंद में फिफ्टी लगा चुके हैं, लेकिन यह अर्धशतक रेड बॉल क्रिकेट (फर्स्ट-क्लास) में आया है.

पहली पारी में बनाए 628 रन

अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मेघालय ने पहली पारी 628/8 पर घोषित कर दी. अर्पित भाटेवाड़ा ने दोहरा शतक लगाते हुए 207 रनों की पारी खेली. कप्तान किशन लिंगडोह ने 119 रन और राहुल दलाल ने 144 रनों की पारी खेली. अजय दूहन ने 53 और आकाश कुमार ने 50 रन बनाए. इस बीच किशन लिंगडोह और अर्पित भाटेवाड़ा के बीच 289 रनों की पार्टनरशिप हुई.

बताते चलें कि यह सिर्फ रणजी ट्रॉफी ही नहीं, विश्व में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है. इससे पहले फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड बनदीप सिंह के नाम था, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए खेलते हुए 15 गेंद में अर्धशतक लगाया था. उन्होंने 2015-16 रणजी सीजन में ऐसा किया था. मगर अब 9 साल के बाद आकाश ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक

11 गेंद - आकाश कुमार चौधरी - भारत

12 गेंद - वेन वाईट - इंग्लैंड

13 गेंद - माइकल वैन वुरेन - दक्षिण अफ्रीका

14 गेंद - नेड एकरस्ली - इंग्लैंड

15 गेंद - खलीद महमूद - पाकिस्तान

15 गेंद - बनदीप सिंह - भारत

