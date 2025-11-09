हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटॉप 5 क्रिकेटर जिन्होंने जीते सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड्स, भारत के दो दिग्गज टॉप 2 में शामिल

क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगभग हर टूर्नामेंट में ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ बन जाते हैं. जानिए उन टॉप 5 क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से यह सम्मान सबसे ज्यादा बार जीता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 09 Nov 2025 11:29 AM (IST)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की निरंतरता और मैच पर पकड़ का सबसे बड़ा सबूत होता है, ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज़’ अवॉर्ड. यह सम्मान उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो पूरी सीरीज में टीम के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी प्रदर्शन करे. आइए जानते हैं उन टॉप 5 क्रिकेटरों के बारे में जिन्होंने तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, ODI, T20I) में सबसे ज्यादा बार यह अवॉर्ड अपने नाम किया है.

विराट कोहली - भारत

भारतीय रन मशीन विराट कोहली इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. साल 2008 से अब तक खेले गए 553 मैचों और 167 सीरीज में उन्होंने 21 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड अपने नाम किया है. टेस्ट में 3, वनडे में 11 और टी20 में 7 बार उन्हें यह सम्मान मिला. कोहली का निरंतर प्रदर्शन और जीत की भूख उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है.

सचिन तेंदुलकर - भारत

‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर भले ही अब खेल से दूर हों, लेकिन रिकॉर्ड्स की बात हो और उनका नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता. उन्होंने 1989 से 2013 के बीच 20 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड जीता, जिनमें 5 टेस्ट और 15 वनडे सीरीज शामिल हैं. यह दिखाता है कि दो दशकों तक उन्होंने किस तरह क्रिकेट पर राज किया है.

शाकिब अल हसन - बांग्लादेश

बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 162 सीरीज में से 17 बार यह अवॉर्ड जीता है. शाकिब बल्ले और गेंद  दोनों से मैच बदलने की क्षमता रखते हैं. 5 टेस्ट, 7 वनडे और 5 टी20 सीरीज में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है.

जैक कैलिस - दक्षिण अफ्रीका

दुनिया के महानतम ऑलराउंडर्स में से एक जैक कैलिस का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. उन्होंने अपने करियर में 519 मैचों और 148 सीरीज में खेलते हुए 15 बार यह अवॉर्ड जीता. टेस्ट और वनडे दोनों में उन्होंने अपनी क्लास से मैचों का रुख पलट दिया.

डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर.  उन्होंने अब तक 383 मैचों और 126 सीरीज में 13 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का सम्मान जीता है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी हर फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की ताकत रही है.

Published at : 09 Nov 2025 11:29 AM (IST)
Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI Player Of The Series CRICKET
