हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup 2025 Point Table: टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा

Asia Cup 2025 Point Table: टेबल में सबसे नीचे पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल की उम्मीद खत्म! जानें अब क्या करना होगा

Asia Cup 2025 Points Table: भारत की पाकिस्तान पर 6 विकेट से जीत के बाद एशिया कप फाइनल की रेस रोमांचक बन गई है. खासतौर पर पाकिस्तान के लिए फाइनल की राह मुश्किल दिख रही है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Sep 2025 04:33 PM (IST)

एशिया कप 2025 में फाइनल की रेस रोमांचक बन गई है. सुपर 4 के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को चौंका दिया था. वहीं बीते रविवार भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंद डाला है. इससे पॉइंट्स टेबल (Asia Cup Points Table) में बड़ा बदलाव हुआ है. सुपर 4 चरण में चारों टीमों का एक-एक मैच हो चुका है, जिसके बाद भारतीय टीम टेबल के टॉप पर विराजमान है. खासतौर पर पाकिस्तान के लिए फाइनल की राह मुश्किल दिख रही है.

सबसे पहले एशिया कप सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो उसमें भारत पहले स्थान पर है, जिसके 2 अंक हैं और नेट रन रेट बाकी टीमों से बहुत बढ़िया है. दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, जिसने सुपर 4 के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था. वहीं एक-एक हार के साथ श्रीलंका और पाकिस्तान क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.

क्या पाकिस्तान की उम्मीद खत्म

पाकिस्तान का भारत के खिलाफ हार के बाद नेट रन रेट -0.689 का है, जिसकी भरपाई अगले मैचों में कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा. फिलहाल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही पाकिस्तान के सुपर 4 चरण में दो मैच बचे हुए हैं. उसे 23 सितंबर को श्रीलंका और 28 सितंबर को बांग्लादेश से भिड़ना है.

अगर पाकिस्तान 23 सितंबर को अपने अगले मैच में श्रीलंका को हरा देता है तो श्रीलंका टीम फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी. उसके बाद पाक टीम का अगला टारगेट बांग्लादेश होगी. अगर बांग्लादेश को 24 सितंबर को भारत के खिलाफ हार मिलती है, तो पाक टीम को सिर्फ एक काम करना होगा, वो होगा अपने आखिरी सुपर 4 मैच में बांग्लादेश को हराना. वहीं बांग्लादेश, टीम इंडिया को हरा देती है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे. ऐसे में पाकिस्तान को 28 सितंबर को बांग्लादेश को इतने बड़े अंतर से हराना होगा, कि उसका नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर हो जाए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Sep 2025 04:16 PM (IST)
