अमेरिका में महिला की हत्या की वारदात के मामले में इंटरनेशनल लेवल पर चल रही हत्यारे की तलाश आखिरकार भारत के तमिलनाडु में आकर खत्म हो गई है. इंटरपोल पुलिस ने अर्जुन शर्मा को यहां से गिरफ्तार किया है. आरोपी अर्जुन पर अमेरिका में निकिता गोडिशला की हत्या करने और उसके तुरंत बाद भारत भागने के गंभीर आरोप है.

27 साल की निकिता राव गोडिशला के मैरिलेंड में रहती थी. भारतीय मूल की निकिता डेटा एनालिस्ट थीं. 2 जनवरी को अचानक लपाता हो गईं थी. उनके एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा ने हॉवर्ड काउंटी पुलिस से संपर्क करके निकिता से नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को मिलने का दावा किया था. इसी दावे के साथ पुलिस को उन पर शक हुआ. पुलिस ने पुष्टि करते हुए कहा कि अर्जुन ने उसी दिन भारत के लिए उड़ान भर दी थी. वह गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर अमेरिका छोड़कर चला गया था.

निकिता का शव कहां से बरामद किया

पुलिस ने पूरे मामले में निकिता की तलाश शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट की सर्च वारंट के आधार पर तलाशी ली. 3 जनवरी को अपार्टमेंट के अंदर से निकिता का शव बरामद किया गया.

पुलिस ने पूरी वारदात के बारे में क्या बताया?

पुलिस ने बताया कि निकिता की बॉडी पर चाकू के कई घाव थे. यह एक तरह का हिंसक हमला था. हॉवर्ट काउंटी पुलिस ने शर्मा के खिलाफ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री हत्या के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए. फिलहाल हत्या क्यों की गई, इसको लेकर जांच जारी है. गोडिशला फरवरी 2025 से वेडा हेल्थ में बतौर डेटा और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट के रूप में काम कर रही थीं. उन्हें हाल ही में कंपनी की तरफ से ऑल इन अवॉर्ड भी मिला था. वह मैरीलैंड के एलिसॉट सिटी में अकेले रहते थीं.

कैसे हुई गिरफ्तारी?

अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए अमेरिकी संघीय एजेंसियों ने अमेरिका छोड़ भारत जाने के मामले में भारतीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया. इंटरपोल पुलिस ने एजेंसियों के बीच लगातार निगरानी और सूचना साझा करने के बाद उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया.

अब जल्द अर्जुन का प्रत्यर्पण किया जाएगा. अमेरिका में भारतीय दूतावास कहा है कि हम निकिता के परिवार के संपर्क में है. काउंसलिंग सहायता दी जा रही है. दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ भी इस मामले को फॉलो अप कर रहा है.