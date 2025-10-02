ईरानी कप में 1 अक्टूबर से शुरू हुए मुकाबले में विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. ओपनिंग बल्लेबाज अथर्व ताइडे ने शानदार शतकीय पारी खेली, उनके आलावा विदर्भ के लिए यश राठौड़ (91) ने अच्छी पारी खेली, जिसके सहारे टीम ने पहले दिन 5 विकेट खोकर 280 रन बनाए. रेस्ट ऑफ़ इंडिया टीम का कोई गेंदबाज पहले दिन अथर्व का विकेट नहीं ले पाए. पहले दिन मानव सुथर ने सर्वाधिक 3 और आकाश दीप ने 2 विकेट लिए.

विदर्भ के लिए खेल रहे अथर्व ताइडे के साथ पारी की शुरुआत अमन मोखडे ने की थी, लेकिन अमन 18 रन बनाकर मानव आकाश दीप का शिकार हुए. आकाश ने ध्रुव को विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद मानव सुथर ने एक ही ओवर में ध्रुव शोरे (18) और फिर दानिश मालवार (0) का विकेट लिया. 80 पर 3 विकेट गिरने के बाद अथर्व और यश राठौड़ के बीच चौथे विकेट के लिए 184 रनों की साझेदारी हुई.

जीवनदान के बाद ताइडे ने खेली शतकीय पारी

नेशनल प्लेयर आकाश दीप ने दूसरे ही ओवर में अथर्व ताइडे को बोल्ड कर दिया था, लेकिन ये नो बॉल होने के कारण बल्लेबाज को जीवनदान मिला था. इसके बाद आकाश दीप ने अमन मोखडे (19) के रूप में रेस्ट ऑफ़ इंडिया को पहली सफलता दिलाई. अमन विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हुए, हालांकि अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था लेकिन डीआरएस लेने के बाद उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा. आकाश दीप, अंशुल कंबोज और टीम के अन्य गेंदबाज पहले दिन अथर्व का विकेट नहीं ले सके.

जीवनदान का फायदा उठाते हुए ताइडे ने 118 रन बनाए, उन्होंने पहले दिन 240 गेंदों का सामना किया और नॉट आउट रहे. इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया. उनके साथ यश राठौड़ ने 91 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, हालाँकि वह अपने शतक से चूक गए. 153 गेंदों में खेली इस पारी में यश ने 6 चौके और 1 छक्का जड़ा.

दूसरे दिन विदर्भ अपनी पारी को 280/5 से आगे बढ़ाएगी. अथर्व 118 और यश ठाकुर 4 रन बनाकर नाबाद हैं. पहले दिन रेस्ट ऑफ़ इंडिया के लिए मानव सुथर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, आकाश दीप ने 2 विकेट चटकाए.