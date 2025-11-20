मॉडर्न डे क्रिकेट में विकेटकीपर का रोल बहुत अहम है. एक ऐसा विकेटकीपर जो अच्छी कीपिंग के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी करता हो टीम उसे अंतिम एकादश में शामिल करना चाहती है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले टॉप-5 विकेटकीपर कौन हैं?

आईपीएल में 5 सबसे सफल विकेटकीपर

1. महेंद्र सिंह धोनी - 201 डिसमिसल

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले टॉप-5 विकेटकीपरों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. एमएस आईपीएल इतिहास के सबसे सफल विकेटकीपर हैं. धोनी आईपीएल में दो टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले हैं. ‘कैप्टन कूल’ के नाम से मशहूर धोनी ने अब तक आईपीएल में 278 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 201 डिसमिसल किए हैं. इसमें 154 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल है.

2. दिनेश कार्तिक - 174 डिसमिसल

आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपरों की लिस्ट में दिनेश कार्तिक दूसरे नंबर पर हैं. कार्तिक ने आईपीएल के 257 मैचों में 174 डिसमिसल किए हैं, जिसमें वे 137 कैच और 37 स्टंपिंग करने में सफल रहे. आईपीएल में कार्तिक छः टीमों के लिए खेले हैं और वे टीमें दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात लायंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स इलेवन पंजाब, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैं.

3. ऋद्धिमान साहा - 113 डिसमिसल

ऋद्धिमान साहा आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. साहा आईपीएल में पांच टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले हैं. आईपीएल में साहा ने 170 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 113 डिसमिसल किए हैं. इसमें साहा 87 कैच और 26 स्टंपिंग करने में सफल रहे हैं.

4. ऋषभ पंत - 101 डिसमिसल

आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपरों की लिस्ट में ऋषभ पंत चौथे नंबर पर हैं. पंत ने आईपीएल के 125 मैचों में 101 डिसमिसल किए हैं, जिसमें वे 77 कैच और 24 स्टंपिंग करने में सफल रहे. आईपीएल में पंत दो टीमों के लिए खेले हैं और वे टीमें दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स हैं.

5. रॉबिन उथप्पा - 90 डिसमिसल

रोबिन उथप्पा आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपरों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. उथप्पा आईपीएल में छः टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, पुणे वॉरियर्स इंडिया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं. आईपीएल में रॉबिन ने 205 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 90 डिसमिसल किए हैं. इसमें उथप्पा 58 कैच और 32 स्टंपिंग करने में सफल रहे हैं.