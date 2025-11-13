इस दिन होगा IPL 2026 के लिए ऑक्शन, जानिए सभी 10 टीमों की पर्स वैल्यू, हर टीम के टॉप-3 महंगे प्लेयर्स की लिस्ट
IPL Auction 2026 Date, Venue, Remaining Purse: यहां देखें आईपीएल ऑक्शन कब होगा? सभी 10 टीमों के पास पर्स में कितना पैसा बचा है. पिछले सीजन हर टीम के टॉप-3 महंगे बिकने या रिटेन किए गए प्लेयर्स.
क्रिकेट फैंस आईपीएल रिटेंशन लिस्ट देखने को बेताब है, जो शनिवार, 15 नवंबर को जारी होगी. इसके बाद साफ़ हो जाएगा कि आईपीएल ऑक्शन में किन प्लेयर्स पर दांव लगेगा. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आईपीएल ऑक्शन किस तारीख को होगा, सभी 10 टीमों के पास पर्स में कितना पैसा बचा हुआ है और पिछले संस्करण में किस टीम ने किन टॉप-3 प्लेयर्स पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए थे.
आईपीएल ऑक्शन 2026 कहां होगा?
आईपीएल ऑक्शन के वेन्यू के लिए प्राथमिकता भारत ही है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में शादियों के सीजन की वजह से वेन्यू को भारत से बाहर रखने पर भी विचार चल रहा है. आईपीएल ऑक्शन यूएई में होने की संभावना है.
आईपीएल की सभी 10 टीमों के पर्स में कितना पैसा?
- पंजाब किंग्स (PBKS) - 35 लाख रुपये
- लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) - 10 लाख रुपये
- गुजरात टाइटंस (GT) - 15 लाख रुपये
- दिल्ली कैपिटल्स (DC)- 20 लाख रुपये
- चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) - 5 लाख रुपये
- मुंबई इंडियंस (MI) - 10 लाख रुपये
- कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) - 5 लाख रुपये
- सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) - 20 लाख रुपये
- राजस्थान रॉयल्स (RR) - 30 लाख रुपये
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) - 75 लाख रुपये
यहां ध्यान देने वाली बात ये हैं कि ये वो पर्स है, जो सभी टीमों के पास अभी बचा हुआ है. आईपीएल रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद पता चलेगा कि किस फ्रेंचाइजी ने किन प्लेयर्स को रिलीज़ किया है. इससे उनकी कीमत इस पर्स में जुड़ जाएगी. जैसे दिल्ली कैपिटल्स ने किसी 5 करोड़ वाले प्लेयर्स को रिलीज़ किया तो उनका पर्स 5 करोड़ 20 लाख हो जाएगा.
सभी 10 IPL टीमों के टॉप-3 महंगे प्लेयर्स
पंजाब किंग्स
- श्रेयस अय्यर- 26.75 करोड़ रुपये
- अर्शदीप सिंह- 18 करोड़ रुपये
- युजवेंद्र चहल- 18 करोड़ रुपये
लखनऊ सुपर जायंट्स
- ऋषभ पंत- 27 करोड़ रुपये
- निकोलस पूरन- 21 करोड़ रुपये
- रवि बिश्नोई/मयंक यादव- 11 करोड़ रुपये (प्रत्येक)
गुजरात टाइटंस
- राशिद खान- 18 करोड़ रुपये
- शुभमन गिल- 15.5 करोड़ रुपये
- जोस बटलर- 15.75 करोड़ रुपये
दिल्ली कैपिटल्स
- अक्षर पटेल- 16.5 करोड़ रुपये
- केएल राहुल- 14 करोड़ रुपये
- कुलदीप यादव- 13.25 करोड़ रुपये
चेन्नई सुपर किंग्स
- ऋतुराज गायकवाड़- 18 करोड़ रुपये
- रवींद्र जडेजा- 18 करोड़ रुपये
- मथीशा पथिराना- 13 करोड़ रुपये
मुंबई इंडियंस
- जसप्रीत बुमराह- 18 करोड़ रुपये
- सूर्यकुमार यादव- 16.35 करोड़ रुपये
- हार्दिक पांड्या- 16.35 करोड़ रुपये
कोलकाता नाइट राइडर्स
- वेंकटेश अय्यर- 23.75 करोड़ रुपये
- रिंकू सिंह- 13 करोड़ रुपये
- आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती- 12 करोड़ रुपये (प्रत्येक)
सनराइजर्स हैदराबाद
- हेनरिक क्लासेन- 23 करोड़ रुपये
- पेट कमिंस- 18 करोड़ रुपये
- ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा- 14 करोड़ रुपये (प्रत्येक)
राजस्थान रॉयल्स
- यशस्वी जायसवाल- 18 करोड़ रुपये
- संजू सैमसन- 18 करोड़ रुपये
- ध्रुव जुरेल, रियान पराग- 14 करोड़ रुपये
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- विराट कोहली- 21 करोड़ रुपये
- जोश हेजलवुड- 12.50 करोड़ रुपये
- फिल साल्ट- 11.50 करोड़ रुपये
किस तारीख को होगा IPL 2026 के लिए ऑक्शन?
आईपीएल के 19वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन होगा, रिपोर्ट के अनुसार ये एक दिन का होगा. पिछले संस्करण के लिए मेगा ऑक्शन 2 दिन तक चला था. आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन 15 दिसंबर, 2025 को होने की संभावना है.
Source: IOCL