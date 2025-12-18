हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में इस प्लेयर की सैलरी में 230 पर्सेंट की बढ़ोतरी, इन 5 खिलाड़ियों की कमाई में इजाफा

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में इस प्लेयर की सैलरी में 230 पर्सेंट की बढ़ोतरी, इन 5 खिलाड़ियों की कमाई में इजाफा

IPL 2026 Mini Auction Update: आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कई खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पैसा मिला, तो एक खिलाड़ी ऐसा भी रहा, जिसकी सैलरी में 230 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 18 Dec 2025 08:07 AM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए अबू धाबी के एतिहाद एरीना में हुए मिनी ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया. इस मिनी ऑक्शन में सभी 10 फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए कुल 215 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च किया, जिसमें सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में कैमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा रहे.

वहीं, ऑक्शन में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे, जो सबसे महंगे तो नहीं बिके लेकिन पिछले सीजन की तुलना में उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. इसमें सबसे खास नाम ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिस का रहा, जिनकी कमाई पिछले सीजन की तुलना में 230 पर्सेंट बढ़ गई है. यहां हम इंग्लिस समेत उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी सैलरी में पिछले सीजन की तुलना में बढ़ोतरी हुई है.

ऑक्शन में इन 5 खिलाड़ियों की सैलरी में बढ़ोतरी

1. जोश इंग्लिस - 230 पर्सेंट सैलरी बढ़ी

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस को ऑक्शन में 8.60 करोड़ की कीमत पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा. इंग्लिस पिछले सीजन में पंजाब किंग्स का हिस्सा थे, जिसने इस खिलाड़ी को 2.60 करोड़ में खरीदा था. इस तरह इंग्लिस की सैलरी पिछले सीजन की तुलना में कुल 230.76 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि इस ऑक्शन का सबसे ज्यादा है. इंग्लिस पर ये बोली चौंकाने वाली थी क्योंकि पहले राउंड में वो अनसोल्ड रहे थे. साथ ही आईपीएल 2026 सीजन में वो सिर्फ 4 मुकाबलों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे. हालांकि, उन्हें पूरे 8.60 करोड़ नहीं मिलेंगे और सिर्फ जितने मैच खेलेंगे उसके बराबर पैसा मिलेगा लेकिन 2027 सीजन में उन्हें ये पूरी सैलरी मिल सकती है.

2. राहुल चाहर - 62 पर्सेंट सैलरी बढ़ी 

भारत के लिए खेल चुके लेग स्पिनर राहुल चाहर पर भी दमदार बोली देखने को मिली. इंग्लिस की ही तरह राहुल भी ऑक्शन के पहले राउंड अनसोल्ड रहे थे. लेकिन जब दूसरी बार नंबर आया तो चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 5.20 करोड़ में खरीदा. राहुल चाहर पिछले सीजन में सनराइजर्स का हिस्सा थे, जिससे उन्हें 3.20 करोड़ की सैलरी मिल रही थी. वहीं, इस बार उनकी सैलरी 62 पर्सेंट बढ़ गई.

3. मुस्तफिजुर रहमान - 53.33 पर्सेंट सैलरी बढ़ी 

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर तो पहले ही राउंड में धुआंधार बोली लगी और आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ही उन्हें 9.20 करोड़ रुपए की मोटी कीमत पर खरीदा. पिछले सीजन में मुस्तफिजुर इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े थे और उनकी सैलरी 6 करोड़ रुपए थी. वहीं, इस साल उनकी कमाई में 53.33 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली.

4. लियाम लिविंगस्टोन - 48.57 पर्सेंट सैलरी बढ़ी 

इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टन भी पहले राउंड में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन दूसरी बारी में उन पर पैसे की बारिश देखने को मिली और आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 13 करोड़ रुपएये में खरीद लिया. वहीं, लिविंगस्टोन पिछले सीजन की आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे, जिससे उन्हें 8.75 करोड़ की सैलरी मिल रही थी. इस बार उनकी पिछली सैलरी से 48.57 पर्सेंट ज्यादा की सैलरी मिली है.

5. मथीशा पथिराना - 38.46 पर्सेंट सैलरी बढ़ी 

श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर 18 करोड़ की रिकॉर्ड बोली लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें खरीद लिया, जो आईपीएल के इतिहास में किसी भी श्रीलंकाई खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा है. उन्हें 2025 में हुए मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, लेकिन आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में पथिराना का बंपर फायदा हुआ है और उनकी सैलरी 38.46 पर्सेंट बढ़ी गई है. 

Published at : 18 Dec 2025 08:05 AM (IST)
