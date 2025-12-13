आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के लिए अच्छी खबर आई है. कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों की मेजबानी की इजाजत दे दी है. पिछले संस्करण में ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी ने इस स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया था. स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी, तब यहां मैचों के आयोजन पर रोक लगी थी.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार नए चुने गए KSCA प्रमुख वेंकटेश प्रसाद को चुनाव जीतने के एक हफ्ते बाद कर्नाटक सरकार से मैच होस्ट कराने की मंजूरी मिल गई है. इसके बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीसीसीआई के रडार पर वापस आने का रास्ता साफ हो गया है. माना जा रहा है कि बीसीसीआई को भी हाल के घटनाक्रमों के बारे में बता दिया गया है.

IPL 2026 से पहले चिन्नास्वामी में खेलेंगे विराट कोहली?

रिपोर्ट के अनुसार ये तो साफ है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2026 में भी अपने होम मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी, लेकिन इस लीग से पहले ही विराट कोहली यहां खेलते हुए नजर आ सकते हैं. दिल्ली विजय हजारे ट्रॉफी में यहां खेल सकती है. बता दें कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे, वह डोमेस्टिक में दिल्ली टीम के लिए खेलते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों के कारण दिल्ली के विजय हजारे ट्रॉफी मैचों को अलूर से शिफ्ट करने पर विचार कर रही है. अभी जो जानकारी है, उसके अनुसार विराट कोहली और ऋषभ पंत को दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है. दोनों ही पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी में फैंस को मिलेगी एंट्री

रिपोर्ट के अनुसार जिस मैच में विराट कोहली और ऋषभ पंत खेलेंगे, उसमें केएससीए कुछ स्टैंड्स को आम जनता के लिए खोलने पर विचार कर रहा है. एसोसिएशन 2 से 3 हजार दर्शकों को जगह देने की व्यवस्था कर रहा है. हमने देखा था कि विराट कोहली ने जब इस साल की शुरुआत में रणजी मैच खेला था, तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे थे.