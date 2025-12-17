इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए नीलामी का आयोजन मंगलवार को अबू धाबी में किया गया. नीलामी में सीएसके ने राहुल चाहर और कार्तिक शर्मा को खरीदा. ऑलराउंडर दीपक चाहर ने राहुल और कार्तिक को सीएसके परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई दी है.

सीएसके के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट एक वीडियो में दीपक चाहर ने कहा, "मैं राहुल चाहर और कार्तिक शर्मा के सीएसके परिवार का हिस्सा बनने पर बहुत खुश और उत्साहित हूं. चीजें काफी बदल गई हैं. पहले मैं सीएसके के लिए खेलता था और राहुल एमआई के लिए खेलता था.अब मैं एमआई के लिए खेलता हूं और राहुल सीएसके के लिए खेलेगा."

उन्होंने कहा, "हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अब किसे सपोर्ट करें. हम दोनों के लिए अच्छा यह है कि हम बेस्ट फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं. किसी भी खिलाड़ी से पूछो, वह सीएसके या एमआई का हिस्सा बनना चाहता है."

दीपक ने कहा, "मेरे पिता इस समय सबसे ज्यादा खुश हैं. उनके दोनों बेटों के साथ ही एक छात्र, कार्तिक शर्मा, भी सीएसके का हिस्सा बने हैं."

एमआई ऑलराउंडर ने कहा, "राहुल और कार्तिक को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वे अच्छी फ्रेंचाइजी में जा रहे हैं. वहां का माहौल बहुत अच्छा है. मैं वहां लंबे समय तक रहा हूं. मुझे सबकुछ याद है, लेकिन फील्ड पर मिलेंगे, एक अलग अंदाज में."

दीपक चाहर 2018 से 2024 तक सीएसके का हिस्सा रहे हैं. इस दौरान 76 मैचों में उन्होंने 76 विकेट लिए. 2025 में दीपक को सीएसके ने रिलीज कर दिया था. नीलामी में उन्हें एमआई ने खरीदा.

राहुल चाहर दीपक चाहर के भाई हैं. राहुल राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं. राहुल लेग स्पिनर हैं और आईपीएल के कुल 79 मैचों में 75 विकेट ले चुके हैं. आईपीएल 2026 की नीलामी में 1 करोड़ की बेस प्राइस वाले राहुल चाहर को सीएसके ने 5.20 करोड़ में खरीदा.

वहीं 30 लाख की बेस प्राइस वाले विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को सीएसके ने रिकॉर्ड 14.20 करोड़ में खरीदा. कार्तिक संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। कार्तिक के साथ ही प्रशांत वीर को भी सीएसके ने 14.20 करोड़ में खरीदा.