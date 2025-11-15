CSK जॉइन करने पर आया संजू सैमसन का पहला रिएक्शन, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन (IPL 2026) में संजू सैमसन एमएस धोनी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स में खेलेंगे. बीसीसीआई इसकी आधिकारिक घोषणा कर चुका है, जिसके बाद संजू सैमसन ने 2 पोस्ट किए. पहला पोस्ट राजस्थान रॉयल्स से अलग होने पर और दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने को लेकर था.

संजू सैमसन ऑक्शन से पहले ट्रेड डील के जरिए राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए हैं. सीएसके में उनकी सैलरी 18 करोड़ रुपये ही है, जो पिछले संस्करण में राजस्थान रॉयल्स में भी थी. सीएसके में शामिल रवींद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड हुए हैं.

CSK में शामिल होने पर संजू सैमसन की पहली प्रतिक्रिया

संजू सैमसन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें वह समुद्र किनारे आराम कर रहे हैं. उन्होंने पीले रंग (जो सीएसके का भी कलर है) का हैंड बैंड पहना हुआ है. कैप्शन में उन्होंने लिखा, "वणक्कम" और पीले रंग का दिल शेयर किया. बता दें कि वणक्कम तमिल शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब नमस्ते होता है.

इससे पहले उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ एक साझा पोस्ट करते हुए लिखा, "हम यहां बस थोड़े समय के लिए ही हैं. इस फ्रैंचाइज़ी को अपना सब कुछ दिया, बेहतरीन क्रिकेट का आनंद लिया, कुछ जीवन भर के रिश्ते बनाए, फ्रैंचाइज़ी के सभी लोगों को अपने परिवार की तरह माना. और जब समय आ गया, जब मैं आगे बढ़ रहा हूं. सभी चीजों के लिए हमेशा आभारी रहूंगा."

संजू सैमसन की तीसरी IPL टीम होगी CSK

संजू सैमसन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलकर की थी, 2013 से 2015 तक वह राजस्थान में रहे. 2016 और 2017 में सैमसन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले, 2018 में उनकी राजस्थान में वापसी हुई थी. उन्होंने आईपीएल में 177 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 4704 रन हैं. सैमसन के आईपीएल में 3 शतक और 26 अर्धशतक हैं.