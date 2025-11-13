हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल

IPL Auction 2026 CSK: चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन पिछले संस्करण बेहद निराशाजनक रहा था, जिसके बाद फ्रेंचाइजी इस साल कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है. आइए CSK की रणनीति पर प्रकाश डालते हैं.

By : शिवम | Updated at : 13 Nov 2025 05:26 PM (IST)
ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का पिछले संस्करण में बुरा हाल हुआ था, वह चोटिल होकर बाहर हुए तो एमएस धोनी ने कमान संभाली. लेकिन स्थिति नहीं बदली, अंत में टीम को लीग स्टेज से बाहर होना पड़ा. इससे भी बुरा ये था कि सीएसके अंक तालिका में सबसे नीचे पायदान पर थी. अब फ्रेंचाइजी के पास मौका है अपनी टीम को नए सिरे से तैयार करने का, इसके लिए टीम ऑक्शन से पहले कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है.

पिछले संस्करण के लिए मेगा ऑक्शन हुआ था, उससे पहले टीम ने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया था. हालांकि अब मिनी ऑक्शन है, इसलिए टीम उसकी तुलना में अधिक प्लेयर्स रिटेन करेगी. टीम ने पिछले सीजन आर अश्विन को 9.75 करोड़ रुपये में अपने दल में शामिल किया था, जो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं. ऐसे में टीम उनके रिप्लेसमेंट को भी तलाश रही है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने लीग स्टेज में खेले 14 मैचों में से सिर्फ 4 जीते थे, जबकि 10 मैच हारे थे. सीएसके का नेट रन रेट -0.647 था. अंक तालिका में टीम सबसे नीचे 10वें पायदान पर थी.

अश्विन का रिप्लेसमेंट तलाश रही है CSK

रिपोर्ट है कि अश्विन के रिप्लेसमेंट के रूप में सीएसके वाशिंगटन सुंदर को देख रही है, जो गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं. देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात सुंदर को रिटेन करती है या नहीं, अगर नहीं तो फिर ऑक्शन में सीएसके उनपर दांव लगा सकती है.

रवींद्र जडेजा की जगह संजू सैमसन को चाहती है CSK

आईपीएल रिटेंशन और ऑक्शन से पहले सबसे ज्यादा चर्चा रवींद्र जडेजा के नाम पर हो रही है. खबर के अनुसार सीएसके और राजस्थान रॉयल्स में बात चल रही है. सीएसके ट्रेड डील के जरिए संजू सैमसन को अपनी टीम में चाहती है.

किन खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है CSK

चेन्नई सुपर किंग्स न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों रचिन रवींद्र और कॉनवे को रिलीज़ कर सकती है. अश्विन रिटायर हो चुके हैं, दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी को भी सीएसके रिलीज़ कर सकती है. वहीं नेथन एलिस को लेकर कई फ्रेंचाइजियों ने उनसे संपर्क साधा, लेकिन उन्हें टीम नहीं देना चाहती. यानी एलिस को टीम रिटेन करेगी, उनका भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन रहा था. उन्होंने अभिषेक को 3 बार आउट किया था. एमएस धोनी भी सीएसके मैनेजमेंट को बता चुके हैं कि वह अगले संस्करण में खेलेंगे.

CSK के पर्स में कितना पैसा

चेन्नई सुपर किंग्स के पर्स में अभी 5 लाख रुपये हैं. हालांकि 9.75 करोड़ रुपये के प्राइस वाले आर अश्विन क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट ले चुके हैं. उनकी वैल्यू भी इसमें जुड़ेगी. ऑक्शन में सीएसके के पास कितने का पर्स होगा, इसका पता 15 नवंबर को पता चलेगा. लेकिन सीएसके कॉनवे, रचिन जैसे बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ करेगी तो उनका पर्स लगभग 30 करोड़ रुपये का हो सकता है.

CSK प्लेयर्स और उनका प्राइस

  • ऋतुराज गायकवाड़- 18 करोड़
  • रवींद्र जडेजा- 18 करोड़
  • मथीशा पथिराना- 13 करोड़ रुपये
  • शिवम दुबे- 12 करोड़
  • एमएस धोनी- 4 करोड़
  • डेवोन कॉनवे- 6.25 करोड़
  • राहुल त्रिपाठी- 3.40 करोड़
  • शैख़ रशीद- 30 लाख
  • दीपक हूडा- 1.70 करोड़
  • आंद्रे सिद्धार्थ- 30 लाख
  • वंश बेदी- 55 लाख
  • रचिन रविंद्र- 4 करोड़
  • विजय शंकर- 1.20 करोड़
  • सैम करन- 2.40 करोड़
  • अंशुल कंबोज- 3.40 करोड़
  • जैमी ओवरटन- 1.50 करोड़
  • रामकृष्ण घोष- 30 लाख
  • आर अश्विन- 9.75 करोड़ (रिटायर)
  • नूर अहमद- 10 करोड़
  • श्रेयस गोपाल- 30 लाख
  • खलील अहमद- 4.80 करोड़
  • मुकेश चौधरी- 30 लाख
  • गुरजपनीत सिंह- 2.20 करोड़
  • नेथन एलिस- 2 करोड़
  • कमलेश नगरकोटी- 30 लाख

IPL 2026 ऑक्शन कब होगा?

आईपीएल के 19वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन 15 दिसंबर को होने की संभावना है. ये एक दिन का हो सकता है.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 13 Nov 2025 05:24 PM (IST)
CSK Retain Players IPL Retention CSK CSK Squad MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 Auction
