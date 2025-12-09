हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 Auction: इन 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिल सकती है मोटी रकम, मिनी ऑक्शन में करोड़पति बनना तय

IPL 2026 Auction: इन 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिल सकती है मोटी रकम, मिनी ऑक्शन में करोड़पति बनना तय

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 ऑक्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा, जिसके लिए 350 शॉर्टलिस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी हो गई है. जानिए कौन से 5 अनकैप्ड प्लेयर्स सबसे ज्यादा महंगे बिक सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 09 Dec 2025 06:42 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर्स कौन होंगे, इसकी चर्चा अब क्रिकेट फैंस के बीच शुरू हो गई है. अगले मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी में मिनी ऑक्शन होगा, जिसके लिए बीसीसीआई ने 350 शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. भारतीय और विदेशी मिलाकर कुल 238 प्लेयर्स अनकैप्ड हैं. जानिए वो 5 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं, जो अनकैप्ड केटेगरी में सबसे महंगे बिक सकते हैं.

कुनाल चंडेला

कुनाल चंडेला पर सभी की निगाहें होंगी, जो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टॉप रन स्कोरर हैं. उन्होंने 7 पारियों में 50 की एवरेज से 350 रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले उनका ये फॉर्म यकीनन उन्हें बड़ी रकम दिला सकता है, कई टीमें उनपर दांव लगा सकती है. इस कारण उनकी कीमत बढ़ सकती है. कुनाल का बेस प्राइस 30 लाख रुपये है.

31 वर्षीय कुनाल चंडेला ने 32 टी20 पारियों में 30.68 की एवरेज से 890 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा (134.84) है. इस फॉर्मेट में वह 6 अर्धशतक लगा चुके हैं.

अशोक शर्मा

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में राजस्थान के अशोक शर्मा गेंदबाजी में छाए हुए हैं. वह अभी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 7 मैचों में 19 विकेट लिए हैं. अशोक शर्मा का आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस 30 लाख रुपये है.

23 साल के अशोक शर्मा पिछले साल राजस्थान रॉयल्स में थे, हालांकि वह डेब्यू नहीं कर पाए थे. उन्होंने 7 टी20 मैचों में 19 विकेट लिए हैं, जो शानदार है. 2 मैचों में तो वह 4 विकेट ले चुके हैं. यकीनन आईपीएल ऑक्शन में टीमों के बीच उन्हें खरीदने के लिए भिड़ंत देखने को मिल सकती है.

आकिब नबी डार

आकिब नबी डार आईपीएल 2026 ऑक्शन में शामिल 8 जम्मू-कश्मीर खिलाड़ियों में से एक हैं. 29 वर्षीय ऑलराउंडर का बेस प्राइस 30 लाख रुपए है. आकिब पिछले कई सालों से चर्चा में रहे हैं, जिन्होंने 17 टी20 पारियों में 141 रन बनाए हैं. 34 टी20 मैचों में उनके नाम 43 विकेट हैं, 2 बार वह 4 विकेट ले चुके हैं. आईपीएल टीमों के बीच उन्हें खरीदने के लिए टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कारण वह आईपीएल में एक मोटी रकम पा सकते हैं.

विग्नेश पुथुर

24 वर्षीय विग्नेश पुथुर पिछले साल मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने 5 मैच खेलकर 6 विकेट लिए थे. स्पिनर विग्नेश काफी चर्चा में रहे थे. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये है. सभी फ्रेंचाइजियां उनके खेल को जानती है, अब उन्हें टूर्नामेंट का अनुभव भी है. आईपीएल ऑक्शन में उन्हें एक बड़ा प्राइस मिल सकता है.

निखिल चौधरी

बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेल चुके निखिल चौधरी ने भारतीय अनकैप्ड केटेगरी में अपने नाम को दर्ज करवाया है. 29 वर्षीय निखिल ने बिग बैश लीग में कुल 20 मैच खेले, जिनमें उनके नाम 9 विकेट हैं. दिल्ली में जन्मे निखिल डोमेस्टिक में पंजाब के लिए खेलते हैं.

निखिल चौधरी ने कुल 36 टी20 मैचों में 16 विकेट लिए हैं. 30 पारियों में उन्होंने 538 रन बनाए हैं. उनपर भी कई टीमें दांव लगा सकती है, क्योंकि उन्हें बिग बैश लीग जैसी बड़ी लीग में खेलने का भी अनुभव है. निखिल का आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस 40 लाख रुपये है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 09 Dec 2025 06:42 PM (IST)
Tags :
INDIAN PREMIER LEAGUE Nikhil Chaudhary IPL 2026 Vignesh Puthur IPL Auction 2026 Kunal Chandela Auqib Nabi Dar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

क्या Gold अभी भी बढ़ेगा? कब और कैसे करें निवेश, जानिए Nilesh Shah MD, Kotak Mahindra AMC की सलाह|
Chanderi की Real Haunted कहानियां, “Stree” की Shooting Spots का सच, Local Legends, Tourism Boom और Handloom Heroes की Untold Journey
Indian Rice Industry को सबसे बड़ा झटका? Trump का नया Trade Move
Parliament Winter Session : Vande Matram पर Mallikarjuna Kharge की ललकार सुन दंग रह गया विपक्ष
Parliament Session: वंदे मातरम् पर Amit Shah ने युवाओं से कर दिया यज्ञ में आहुति डालने का आवाहन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
यूटिलिटी
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
शिक्षा
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget