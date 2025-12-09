आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर्स कौन होंगे, इसकी चर्चा अब क्रिकेट फैंस के बीच शुरू हो गई है. अगले मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी में मिनी ऑक्शन होगा, जिसके लिए बीसीसीआई ने 350 शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. भारतीय और विदेशी मिलाकर कुल 238 प्लेयर्स अनकैप्ड हैं. जानिए वो 5 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं, जो अनकैप्ड केटेगरी में सबसे महंगे बिक सकते हैं.

कुनाल चंडेला

कुनाल चंडेला पर सभी की निगाहें होंगी, जो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टॉप रन स्कोरर हैं. उन्होंने 7 पारियों में 50 की एवरेज से 350 रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले उनका ये फॉर्म यकीनन उन्हें बड़ी रकम दिला सकता है, कई टीमें उनपर दांव लगा सकती है. इस कारण उनकी कीमत बढ़ सकती है. कुनाल का बेस प्राइस 30 लाख रुपये है.

31 वर्षीय कुनाल चंडेला ने 32 टी20 पारियों में 30.68 की एवरेज से 890 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा (134.84) है. इस फॉर्मेट में वह 6 अर्धशतक लगा चुके हैं.

अशोक शर्मा

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में राजस्थान के अशोक शर्मा गेंदबाजी में छाए हुए हैं. वह अभी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 7 मैचों में 19 विकेट लिए हैं. अशोक शर्मा का आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस 30 लाख रुपये है.

23 साल के अशोक शर्मा पिछले साल राजस्थान रॉयल्स में थे, हालांकि वह डेब्यू नहीं कर पाए थे. उन्होंने 7 टी20 मैचों में 19 विकेट लिए हैं, जो शानदार है. 2 मैचों में तो वह 4 विकेट ले चुके हैं. यकीनन आईपीएल ऑक्शन में टीमों के बीच उन्हें खरीदने के लिए भिड़ंत देखने को मिल सकती है.

आकिब नबी डार

आकिब नबी डार आईपीएल 2026 ऑक्शन में शामिल 8 जम्मू-कश्मीर खिलाड़ियों में से एक हैं. 29 वर्षीय ऑलराउंडर का बेस प्राइस 30 लाख रुपए है. आकिब पिछले कई सालों से चर्चा में रहे हैं, जिन्होंने 17 टी20 पारियों में 141 रन बनाए हैं. 34 टी20 मैचों में उनके नाम 43 विकेट हैं, 2 बार वह 4 विकेट ले चुके हैं. आईपीएल टीमों के बीच उन्हें खरीदने के लिए टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कारण वह आईपीएल में एक मोटी रकम पा सकते हैं.

विग्नेश पुथुर

24 वर्षीय विग्नेश पुथुर पिछले साल मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने 5 मैच खेलकर 6 विकेट लिए थे. स्पिनर विग्नेश काफी चर्चा में रहे थे. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये है. सभी फ्रेंचाइजियां उनके खेल को जानती है, अब उन्हें टूर्नामेंट का अनुभव भी है. आईपीएल ऑक्शन में उन्हें एक बड़ा प्राइस मिल सकता है.

निखिल चौधरी

बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेल चुके निखिल चौधरी ने भारतीय अनकैप्ड केटेगरी में अपने नाम को दर्ज करवाया है. 29 वर्षीय निखिल ने बिग बैश लीग में कुल 20 मैच खेले, जिनमें उनके नाम 9 विकेट हैं. दिल्ली में जन्मे निखिल डोमेस्टिक में पंजाब के लिए खेलते हैं.

निखिल चौधरी ने कुल 36 टी20 मैचों में 16 विकेट लिए हैं. 30 पारियों में उन्होंने 538 रन बनाए हैं. उनपर भी कई टीमें दांव लगा सकती है, क्योंकि उन्हें बिग बैश लीग जैसी बड़ी लीग में खेलने का भी अनुभव है. निखिल का आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस 40 लाख रुपये है.