इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 19 के लिए होने वाले ऑक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है. शनिवार को सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट आ गई है, अब साफ हो गया है कि किस टीम के कितने स्लॉट्स खाली हैं और उनके पर्स में कितना पैसा है. सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस केकेआर और सबसे कम मुंबई इंडियंस के पास है.

किस तारीख को है IPL 2026 ऑक्शन?

आईपीएल 2026 के लिए होने वाला ऑक्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को होगा.

कहां पर होगा IPL 2026 ऑक्शन?

आईपीएल ऑक्शन इस बार भी भारत में नहीं होगा. आधिकारिक बयान में बताया गया कि ऑक्शन अबू धाबी में होगा.

कुल 77 स्लॉट्स, 237 करोड़ होंगे खर्च!

आईपीएल की एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं. ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया है, और अब बचे हुए स्लॉट्स के लिए 16 दिसंबर को बोली लगाएंगी. बता दें कि सभी 10 टीमों के मिलाकर कुल 77 खिलाड़ियों के स्लॉट्स बचे हुए हैं, इसमें 27 विदेशी प्लेयर्स के स्लॉट्स हैं. सभी टीमों का मिलाकर पर्स बैलेंस 237 करोड़ रूपये है, जो ऑक्शन में खर्च होंगे. प्रत्येक टीम के खाली स्लॉट्स और उनका पर्स बैलेंस यहां दिया गया है.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 13

पर्स बैलेंस- 64.3 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 9

पर्स बैलेंस- 43.4 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 10

पर्स बैलेंस- 25.5 करोड़ रुपये

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 6

पर्स बैलेंस- 22.95 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स (DC Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 8

पर्स बैलेंस- 21.8 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 8

पर्स बैलेंस- 16.4 करोड़ रुपये

राजस्थान रॉयल्स (RR Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 9

पर्स बैलेंस- 16.05 करोड़ रुपये

गुजरात टाइटंस (GT Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 6

पर्स बैलेंस- 12.9 करोड़ रुपये

पंजाब किंग्स (PBKS Purse Balance 2026)

बचे हुए स्लॉट- 4

पर्स बैलेंस- 11.5 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस (MI Purse Balance 2026)