हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 Auction Date, Venue: 15 दिसंबर को नहीं... BCCI ने किया IPL ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान

IPL 2026 Auction Date, Venue: 15 दिसंबर को नहीं... BCCI ने किया IPL ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान

IPL 2026 Auction Date & Venue: रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का ऐलान कर दिया है. जानिए खिलाड़ियों पर बोली कब और कहां लगेगी.

By : शिवम | Updated at : 16 Nov 2025 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 19 के लिए होने वाले ऑक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है. शनिवार को सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट आ गई है, अब साफ हो गया है कि किस टीम के कितने स्लॉट्स खाली हैं और उनके पर्स में कितना पैसा है. सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस केकेआर और सबसे कम मुंबई इंडियंस के पास है.

किस तारीख को है IPL 2026 ऑक्शन?

आईपीएल 2026 के लिए होने वाला ऑक्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को होगा.

कहां पर होगा IPL 2026 ऑक्शन?

आईपीएल ऑक्शन इस बार भी भारत में नहीं होगा. आधिकारिक बयान में बताया गया कि ऑक्शन अबू धाबी में होगा.

कुल 77 स्लॉट्स, 237 करोड़ होंगे खर्च!

आईपीएल की एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं. ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया है, और अब बचे हुए स्लॉट्स के लिए 16 दिसंबर को बोली लगाएंगी. बता दें कि सभी 10 टीमों के मिलाकर कुल 77 खिलाड़ियों के स्लॉट्स बचे हुए हैं, इसमें 27 विदेशी प्लेयर्स के स्लॉट्स हैं. सभी टीमों का मिलाकर पर्स बैलेंस 237 करोड़ रूपये है, जो ऑक्शन में खर्च होंगे. प्रत्येक टीम के खाली स्लॉट्स और उनका पर्स बैलेंस यहां दिया गया है.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 13
  • पर्स बैलेंस- 64.3 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 9
  • पर्स बैलेंस- 43.4 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 10
  • पर्स बैलेंस- 25.5 करोड़ रुपये

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 6
  • पर्स बैलेंस- 22.95 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स (DC Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 8
  • पर्स बैलेंस- 21.8 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 8
  • पर्स बैलेंस- 16.4 करोड़ रुपये

राजस्थान रॉयल्स (RR Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 9
  • पर्स बैलेंस- 16.05 करोड़ रुपये

गुजरात टाइटंस (GT Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 6
  • पर्स बैलेंस- 12.9 करोड़ रुपये

पंजाब किंग्स (PBKS Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 4
  • पर्स बैलेंस- 11.5 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस (MI Purse Balance 2026)

  • बचे हुए स्लॉट- 5
  • पर्स बैलेंस- 2.75 करोड़ रुपये

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 16 Nov 2025 10:41 AM (IST)
Tags :
IPL Auction Date IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction Venue
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget