भारत ने जीता साल का आखिरी मैच, कप्तान के बाद गेंदबाज चमके; श्रीलंका का 5-0 से किया सूपड़ा साफ

भारत ने पांचवें टी20 मैच में श्रीलंका को 15 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ पांच टी20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 5-0 से जीत ली है. पांचवां टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 175 रन बनाए थे. भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 68 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. भारत ने जीत के साथ साल 2025 को अलविदा कहा है.

श्रीलंकाई टीम जब 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई तो उसकी शुरुआत बहुत खराब रही. कप्तान चमारी अटापट्टू केवल 2 रन बनाकर आउट हो गईं. उसके बाद हासिनी परेरा और इमेशा दुलानी ने भारतीय गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा दी होंगी, क्योंकि परेरा और दुलानी ने दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी. परेरा ने 65 और दुलानी ने 50 रन की पारी खेली.

एक समय श्रीलंका ने 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ. श्रीलंका का स्कोर 100/2 से देखते ही देखते 6 विकेट पर 140 रन हो गया था. केवल 25 गेंद के भीतर श्रीलंका ने 4 विकेट गंवा दिए थे.

भारत ने किया क्लीन स्वीप

भारत ने पांच टी20 मैचों की सीरीज को 5-0 से जीतकर श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया है. 21 दिसंबर-30 दिसंबर तक खेली गई इस सीरीज में सभी पांच मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज करने में सफलता पाई.

भारतीय टीम अब महिला टी20 क्रिकेट इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीमों में शुमार हो गई है. यह भारत की श्रीलंका पर 25वीं टी20 जीत रही. किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिसने न्यूजीलैंड को 33 बार हराया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया, भारत को भी 26 बार हरा चुकी है.

