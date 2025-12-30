भारत ने जीता साल का आखिरी मैच, कप्तान के बाद गेंदबाज चमके; श्रीलंका का 5-0 से किया सूपड़ा साफ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत ने जीता साल का आखिरी मैच, कप्तान के बाद गेंदबाज चमके; श्रीलंका का 5-0 से किया सूपड़ा साफ

INDW vs SLW 5th T20 Highlights: भारत ने पांचवें टी20 मैच में श्रीलंका को 15 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ पांच टी20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 5-0 से जीत ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Dec 2025 10:30 PM (IST)
भारत ने पांचवें टी20 मैच में श्रीलंका को 15 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ पांच टी20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 5-0 से जीत ली है. पांचवां टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 175 रन बनाए थे. भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 68 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. भारत ने जीत के साथ साल 2025 को अलविदा कहा है.

श्रीलंकाई टीम जब 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई तो उसकी शुरुआत बहुत खराब रही. कप्तान चमारी अटापट्टू केवल 2 रन बनाकर आउट हो गईं. उसके बाद हासिनी परेरा और इमेशा दुलानी ने भारतीय गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा दी होंगी, क्योंकि परेरा और दुलानी ने दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी. परेरा ने 65 और दुलानी ने 50 रन की पारी खेली.

एक समय श्रीलंका ने 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ. श्रीलंका का स्कोर 100/2 से देखते ही देखते 6 विकेट पर 140 रन हो गया था. केवल 25 गेंद के भीतर श्रीलंका ने 4 विकेट गंवा दिए थे.

भारत ने किया क्लीन स्वीप

भारत ने पांच टी20 मैचों की सीरीज को 5-0 से जीतकर श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया है. 21 दिसंबर-30 दिसंबर तक खेली गई इस सीरीज में सभी पांच मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज करने में सफलता पाई.

भारतीय टीम अब महिला टी20 क्रिकेट इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीमों में शुमार हो गई है. यह भारत की श्रीलंका पर 25वीं टी20 जीत रही. किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिसने न्यूजीलैंड को 33 बार हराया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया, भारत को भी 26 बार हरा चुकी है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Dec 2025 10:24 PM (IST)
Tags :
Women Cricket INDW Vs SLW India Women Vs Sri Lanka Women IND VS SL
Embed widget