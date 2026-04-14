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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL के बीच गर्लफ्रेंड के साथ गुरूद्वारे पहुंचे अर्शदीप सिंह, रिश्ता पक्का? वीडियो आया सामने

IPL के बीच गर्लफ्रेंड के साथ गुरूद्वारे पहुंचे अर्शदीप सिंह, रिश्ता पक्का? वीडियो आया सामने

Arshdeep Singh-Samreen Kaur: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं. लीग के बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, वह गुरूद्वारे में रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 14 Apr 2026 12:08 PM (IST)
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क्रिकेटर्स और एक्ट्रेस के बीच रिलेशनशिप आम है, कई पुरुष क्रिकेटर बॉलीवुड अभिनेत्री संग शादी कर चुके हैं. इसमें सबसे नया नाम अर्शदीप सिंह का है, जिनको लेकर चर्चा है कि वह पंजाबी एक्ट्रेस समरीन कौर को डेट कर रहे हैं. इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर शेयर की गई कुछ तस्वीरों से हुआ था. अब दोनों के साथ में गुरूद्वारे जाने की चर्चा हो रही है, उनका एक वीडियो भी सामने आया है.

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं. खबर लिखे जाने तक सिर्फ PBKS ही ऐसी टीम है, जो जारी संस्करण में एक भी मैच नहीं हारी है. पंजाब ने 4 में से 3 मैच जीते हैं और उनका एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ. हालांकि अर्शदीप का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 2 ही विकेट लिए हैं और दोनों विकेट एक ही मैच में आए.

समरीन कौर संग गुरूद्वारे गए अर्शदीप सिंह?

अर्शदीप सिंह फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे माथा टेकने गए, इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए दी. उसी समय समरीन कौर ने भी फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे की फोटो शेयर की, ये फोटो एक ही थी. इससे फैंस को इसकी पुष्टि हुई कि दोनों साथ में गुरूद्वारे गए थे. इससे पहले उन्हें एयरपोर्ट पर भी एकसाथ देखा गया था.

 
 
 
 
 
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अर्शदीप और समरीन ने साथ में एक ही फोटो शेयर किया, इससे साफ है कि दोनों अपने रिश्ते को अब फैंस से छुपाना नहीं चाहते. पहली बार दोनों के रिश्ते की बात भी क्रिकेटर के पोस्ट से ही सामने आई.

यह भी देखें- ईशान किशन के 'सिक्स', प्रफुल हिंगे के विकेट्स देखकर खुशी से झूम उठीं SRH की मालकिन काव्य मारन; वीडियो वायरल

27 वर्षीय अर्शदीप सिंह के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 15 वनडे, 84 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इसमें उनके नाम क्रमश 25 और 127 विकेट हैं. उन्होंने 2019 में आईपीएल डेब्यू किया था, पहले सीजन से ही वह पंजाब किंग्स के लिए ही खेल रहे हैं. आईपीएल में उनके नाम 86 मैचों में 99 विकेट हैं, वह अपने 100 आईपीएल विकेट से एक विकेट दूर है.

Published at : 14 Apr 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh PBKS INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 PUNJAB KINGS Samreen Kaur
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