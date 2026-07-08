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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसौरव गांगुली को जय शाह ने दिया स्पेशल बर्थडे गिफ्ट, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे 'दादा'

सौरव गांगुली को जय शाह ने दिया स्पेशल बर्थडे गिफ्ट, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे 'दादा'

Sourav Ganguly: सौरव गांगुली को उनके 54वें जन्मदिन पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 08 Jul 2026 07:49 PM (IST)
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भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को उनके 54वें जन्मदिन पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. उन्होंने इसके लिए आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का शुक्रिया अदा किया. पूर्व भारतीय कप्तान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बड़े सम्मान की जानकारी शेयर की. 

बता दें कि गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 10वें पुरुष क्रिकेटर बने. इसके अलावा लिस्ट में भारत की 2 महिला क्रिकेटर भी शामिल हैं. पुरुष और महिला क्रिकेटर मिलाकर वह इस सम्मान को पाने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बने.

 

अपडेट जारी है...

Published at : 08 Jul 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly Icc Hall Of Fame
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