सौरव गांगुली को जय शाह ने दिया स्पेशल बर्थडे गिफ्ट, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे 'दादा'

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को उनके 54वें जन्मदिन पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. उन्होंने इसके लिए आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का शुक्रिया अदा किया. पूर्व भारतीय कप्तान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बड़े सम्मान की जानकारी शेयर की.

बता दें कि गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 10वें पुरुष क्रिकेटर बने. इसके अलावा लिस्ट में भारत की 2 महिला क्रिकेटर भी शामिल हैं. पुरुष और महिला क्रिकेटर मिलाकर वह इस सम्मान को पाने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बने.

Thank you ICC and Chairman Jay shah @JayShah for inducting me in the hall of fame .. it’s a huge honour ..One of the 10 Indians to be inducted in the hall of fame ever .. Amazing to be a part of some great names .. @bcci — Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026

अपडेट जारी है...