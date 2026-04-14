काव्या मारन IPL के हर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंचती है, सोमवार को भी वह राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद थीं. जब ईशान किशन गेंदबाजों पर बरस रहे थे, काव्या के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. जोफ्रा आर्चर की गेंद पर जब उन्होंने छक्का जड़ा, तब उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई. इसके बाद प्रफुल्ल हिंगे की घातक गेंदबाजी पर तो उनकी खुशी अलग ही लेवल पर थी.

जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक शर्मा को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था. स्टेडियम में मौजूद काव्या इस पर काफी दुखी हुई, इसके बाद ट्रेविस हेड (18) भी सस्ते में आउट हो गए. लेकिन कप्तान ईशान किशन ने तूफानी पारी खेलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया, उन्होंने 44 गेंदों में 6 छक्के और 8 चौकों की मदद से 91 रन बनाए. जब उन्होंने जोफ्रा की गेंद पर छक्का लगाया तो काव्या के चेहरे पर अलग ही खुशी थी. उन्होंने खड़े होकर हल्की मुस्कान के साथ तालियां बजाई.

प्रफुल्ल हिंगे की गेंदबाजी देखकर झूमी काव्या मारन

IPL डेब्यू मैच खेल रहे सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ही ओवर में 3 विकेट लेकर SRH को शानदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी का विकेट चटकाया, इसके बाद उन्होंने ध्रुव जुरेल को चौथी गेंद पर चलता किया. पहले ओवर में उन्होंने 3 और कुल 4 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

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The reaction of Kavya Maran when Vaibhav's shot was in the air is pure gold.#SRHvsRR pic.twitter.com/CirPa7BF0I — Saurabh Mishra (@FlautistSaurabh) April 13, 2026

वैभव सूर्यवंशी ने ओवर की दूसरी और अपनी पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद सिर्फ ऊंची गई. जब गेंद हवा में थी, काव्या मारन एकदम से अपनी सीट से खड़ी हो गईं, जैसे ही विकेटकीपर सलिल अरोड़ा ने कैच पकड़ा तो काव्या मारन खुशी से झूम उठीं.