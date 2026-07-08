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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान में चल रहा गजब का मजाक, जिस बाबर आजम को टी20 टीम से भगाया, अब फिर उसे मिलेगी कप्तानी

पाकिस्तान में चल रहा गजब का मजाक, जिस बाबर आजम को टी20 टीम से भगाया, अब फिर उसे मिलेगी कप्तानी

Babar Azam: 3 साल बाद एक बार फिर बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है. अब खबर आई है कि बाबर को टी20 टीम की भी कप्तानी मिलने वाली है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 08 Jul 2026 06:42 PM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट में गजब का मजाक चल रहा है. 'सर्जरी' का नाम लेकर 2024 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को टी20 टीम से बाहर किया गया था. लंबे वक्त के बाद बाबर आजम की टी20 टीम में वापसी हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है कि वो दमदार प्रदर्शन के बाद टीम में वापसी करते हैं. फिर अचानक तीन साल बाद बाबर को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया जाता है, और अब खबर आई है कि बाबर एक बार फिर टी20 टीम के कप्तान बनेंगे. दरअसल, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीसीबी बाबर आजम को टी20 इंटरनेशनल में भी कप्तानी देने का विचार कर रहा है. 

पाकिस्तानी प्रकाशन डेली औसाफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी राष्ट्रीय टीम के हालिया प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद टी20 इंटरनेशनल में नेतृत्व बदलने पर विचार कर रहा है. अगर बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता है, तो वह सलमान अली आगा की जगह लेंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि जल्द ही बोर्ड इस पर फैसला ले सकता है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, बाबर आजम के बतौर कप्तान अनुभव को देखते हुए उन्हें एक बार फिर से तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी दी जा सकती है. हालांकि, पीसीबी की तरफ से इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. बता दें कि बाबर पहले भी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं. बतौर कप्तान टी20 फॉर्मेट में उन्हें सफलता मिली है. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान 2021 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा था, जबकि 2022 टी20 विश्व कप में उपविजेता रहा था. 

रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा टी20 कप्तान सलमान अली आगा को बतौर खिलाड़ी अहम मानता है, और वह भविष्य की योजनाओं में बने रहेंगे. बाबर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं. माना जाता है कि उनका अनुभव, नेतृत्व क्षमता और कप्तानी की मांगों से परिचित होना बोर्ड की सोच को प्रभावित करने वाली वजहों में है.

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Published at : 08 Jul 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
PCB Babar Azam Pakistan PAKISTAN CRICKET TEAM
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