भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 169 रनों का लक्ष्य दिया, जवाब में बांग्लादेश 127 रन पर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ सूर्यकुमार यादव एंड टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है. आज पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच की विजेता दूसरी फाइनलिस्ट होगी. 28 सितंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले से पहले टीम इंडिया को सुपर-4 का आखिरी मैच श्रीलंका के साथ 26 सितंबर को खेलना है. इसमें कई खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है.

सूर्यकुमार यादव एंड टीम के लिए एशिया कप 2025 शानदार रहा है, टीम ने ग्रुप स्टेज के तीनों मुकाबले जीते. फिर सुपर-4 में पाकिस्तान और बुधवार को बांग्लादेश को हराया. बावजूद इसके टूर्नामेंट में एक चीज टीम इंडिया के लिए चिंता बनी हुई है. इस कारण टीम के हाथ से खिताब भी निकल सकता है.

टीम इंडिया की खराब फील्डिंग

टीम इंडिया के खिलाड़ियों का फील्डिंग स्तर इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है. हालांकि ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता, लेकिन इस बार खिलाड़ियों द्वारा खराब फील्डिंग देखने को मिली है. सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने 5 कैच छोड़ें. पाकिस्तान के खिलाफ हुए सुपर-4 मैच में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था. इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम भारत ही है. भारतीय खिलाड़ियों से 12 कैच छूटे हैं. फाइनल में इसे बेहतर करना होगा, नहीं तो खिताब भी हाथ से निकल सकता है.

क्रिकेट में कहा जाता है कि 'कैचेज विन मैचेज', यानी कैच आपको मैच जिताती है. लेकिन खराब फील्डिंग किसी टीम को मैच हरवा भी सकती है. बांग्लादेश के खिलाफ हुए मुकाबले की बात करें तो अभिषेक शर्मा (75) और शुभमन गिल (29) ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन अंत में धीमी बल्लेबाजी के कारण टीम सिर्फ 168 रन ही बना सकी. हार्दिक पंड्या ने 29 गेंदों में 38 रन बनाए. अक्षर पटेल भी संघर्ष करते दिखे, उन्होंने 15 गेंदें खेलकर 10 रन बनाए.