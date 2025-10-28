महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, जिसने सबसे ज्यादा विश्व कप ख़िताब जीते हैं. इस संस्करण के सेमीफाइनल में सबसे पहले पहुंचने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया थी, जबकि टीम इंडिया ने लड़खड़ाते हुए यहां जगह बनाई. हेड तो हेड आंकड़ें देखें तो एलिसा हेली एंड टीम का पलड़ा काफी भारी है.

ग्रुप स्टेज में जब भारतीय महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम आमने सामने हुई थी तब एलिसा हेली ही प्लेयर ऑफ़ द मैच थी, जिन्होंने 107 गेंदों में 142 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, जो बड़े स्टेज पर शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है जबकि दूसरी टीम इंडिया, जो ऐसे बड़े मैचों में बिखर जाती है. लेकिन उम्मीद है कि इस बार इतिहास बदलेगा, भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचेगी.

9 बार विश्व कप फाइनल में पहुंची है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम 9 बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. ऑस्ट्रेलिया 7 बार चैंपियन बन चुकी है, जबकि 2 बार ही ऐसा हुआ जब टीम फाइनल में हारी. नॉकआउट में शानदार इतिहास ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट बनाता है, लेकिन इस बार घरेलू कंडीशन में टीम इंडिया जीत सकती है.

सेमीफाइनल में 1 बार ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है भारत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप में 2 बार फाइनल तक पहुंची है, हालांकि टीम कभी खिताब नहीं जीत पाई. पहली बार भारत ने 2005 में सेमीफाइनल जीता था, तब टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था. लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था. दूसरी बार भारत 2017 में सेमीफाइनल जीता, तब सामने ऑस्ट्रेलिया ही थी. इस मैच में हरमनप्रीत कौर ने 171 रनों की नाबाद पारी खेली थी, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए थे. दोनों प्लेयर्स इस सेमीफाइनल में भी खेलेंगी.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला हेड टू हेड (वनडे में)

कुल मैच- 60

ऑस्ट्रेलिया ने जीते- 49

भारत ने जीते- 11

भारतीय स्क्वाड

हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), उमा चेत्री (विकेट कीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, राधा यादव, रेणुका सिंह, नल्लपुरेड्डी चराणी.

ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड

एलिसे पेरी, जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, ऐश गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, हीदर ग्राहम, टहलिए मैक्ग्रा, एलिसा हेली (कप्तान, विकेट कीपर), बेथ मूनी (विकेट कीपर), अलाना किंग, डार्सी ब्रॉउन, किम गार्थ, मेगन स्कट, सोफी मोलिनेक्स.