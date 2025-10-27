हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसाउथ अफ्रीका दौरे से पहले टीम इंडिया में बदलाव तय, पंत की होगी वापसी, अय्यर की चोट ने बढ़ाई चिंता

साउथ अफ्रीका दौरे से पहले टीम इंडिया में बदलाव तय, पंत की होगी वापसी, अय्यर की चोट ने बढ़ाई चिंता

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया में ऋषभ पंत की वापसी लगभग तय है. चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है और जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Oct 2025 01:54 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका का रुख करने वाली है. 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में एक बार फिर भारतीय टीम नई रणनीति के साथ उतर सकती है. शुभमन गिल की अगुवाई में यह टीम मैदान पर दिखेगी. सभी की नजरें एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी, जो अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे.

अय्यर की चोट से बढ़ी चिंता

भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय श्रेयस अय्यर की फिटनेस है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे के दौरान उन्हें पसली में चोट लगी थी. BCCI की ओर से अभी तक उनकी फिटनेस को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है. अगर वे समय पर ठीक नहीं हो पाए, तो उनकी जगह तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है. तिलक हाल के महीनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यह उनके लिए खुद को साबित करने का शानदार मौका हो सकता है.

ऋषभ पंत की धमाकेदार वापसी

लंबे समय से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे ऋषभ पंत की वापसी लगभग तय मानी जा रही है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद यह उनकी पहली वनडे सीरीज होगी. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की है और अब वे पूरी तरह तैयार हैं. उनकी वापसी के बाद ध्रुव जुरेल को रिजर्व विकेटकीपर के रूप में रखा जा सकता है. पंत के लौटने से मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलेगी, खासकर उस स्थिति में जब अय्यर अनुपस्थित रहें.

बुमराह को मिल सकता है आराम

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस वनडे सीरीज से आराम मिलने की संभावना है. टीम मैनेजमेंट उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए फ्रेश रखना चाहता है. उनकी गैरहाजिरी में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को पेस अटैक की जिम्मेदारी मिल सकती है.

गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बदलाव तय

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बाहर किए गए वरुण चक्रवर्ती को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौका मिल सकता है. टीम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ उतर सकती है, इसलिए प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना पड़ सकता है.

वहीं पेस अटैक में अगर हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट हो जाते हैं, तो वे ऑलराउंडर के रूप में टीम में वापसी करेंगे. ऐसे में युवा नितीश कुमार रेड्डी को बाहर किया जा सकता है. 

ODI सीरीज के लिए भारत की संभावित टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर/तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या/नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

Published at : 27 Oct 2025 01:54 PM (IST)
ODI SERIES SHREYAS IYER IND VS SA RISHABH PANT
