हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs BAN Playing 11: IND vs BAN मैच की संभावित प्लेइंग 11, क्या होगा कोई बदलाव? जानिए पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड आंकड़े

IND vs BAN Playing 11: IND vs BAN मैच की संभावित प्लेइंग 11, क्या होगा कोई बदलाव? जानिए पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड आंकड़े

IND vs BAN Playing 11, Asia Cup 2025: एशिया कप सुपर-4 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक मुकाबला है, जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. जानिए संभावित प्लेइंग 11.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 24 Sep 2025 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 सुपर-4 का चौथा मुकाबला आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच को जीतकर भारत फाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है, जबकि बांग्लादेश को मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए आज का मैच जीतना है. क्या दुबई पिच को देखते हुए दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करेंगी? जानिए पिच रिपोर्ट और दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े.

भारत और बांग्लादेश अलग अलग ग्रुप में थी. भारत ने पहले चरण के तीनों मैच जीतने के बाद सुपर-4 के पहले मैच में पाकिस्तान को हराया. सभी मैच भारत ने आसानी से जीते जबकि बांग्लादेश जैसे तैसे दूसरे चरण में पहुंची. पहले चरण में बांग्लादेश 3 में से 2 मैच जीती थी लेकिन सुपर-4 में श्रीलंका को हराया.

ग्रुप स्टेज में भारत ने किया था प्लेइंग 11 में बदलाव

ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में भारत ने ओमान के खिलाफ प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए थे. वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को खिलाया था. लेकिन सुपर-4 के पहले मैच में फिर वरुण और बुमराह को शामिल किया.

टीम इंडिया की बल्लेबाजी मजबूत

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पिछले मैच में पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की थी. अभिषेक तेज शुरुआत दिला रहे हैं. मिडल आर्डर में सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन हैं. हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे के रूप में टीम में विस्फोटक फिनिशर हैं, अक्षर पटेल भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं.

वरुण-कुलदीप की जोड़ी कर रही है कमाल

वरुण चक्रवर्ती को खेलना बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल रहा है, वह टूर्नामेंट के बीच दुनिया के नंबर-1  टी20 गेंदबाज भी बने. कुलदीप यादव भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, वह शुरुआत के दोनों मैच में प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए थे. जसप्रीत बुमराह के रूप में टीम के पास घातक गेंदबाज हैं, शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या ने गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है.

बांग्लादेश के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11

बेशक भारत ने ग्रुप स्टेज में 2 बदलाव किए थे, लेकिन वह मैच महत्वपूर्ण नहीं था और सुपर-4 के महत्वपूर्ण मुकाबले में उनकी (जसप्रीत बुमराह और वरुण चकवर्ती) वापसी भी हो गई थी. अगर कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता है तो टीम इंडिया विनिंग टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी.

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11

सैफ हसन, तंजिद हसन, लिटन दास (कप्तान और विकेट कीपर), तौहीद हिरदॉय, शमीम हुसैन, जेकर अली, मेहदी हसन, नासम अहमद, तस्कीन अहमद, शरफ़ुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

भारत बनाम बांग्लादेश हेड टू हेड रिकॉर्ड (T20)

  • कुल मैच: 17
  • भारत ने जीते: 16
  • बांग्लादेश ने जीते: 1

दुबई क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट

भारत बनाम बांग्लादेश सुपर-4 मुकाबले में दुबई स्टेडियम की पिच सूखी और धीमी रहने की उम्मीद है. पॉवरप्ले में तेजी से रन बन सकते हैं, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आउटफील्ड थोड़ा धीमा नजर आया था. मिडिल आर्डर में स्पिनर्स का दबदबा रहेगा. यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना उचित रहेगा. हालांकि यहां खेले गए 100 टी20 मैचों में 48 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली और 52 बार पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती है.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर 212 का है, सबसे छोटा स्कोर 55 का है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 145 का है.

Published at : 24 Sep 2025 12:54 PM (IST)
India Vs Bangladesh Dubai International Cricket Stadium Asia Cup Super 4 IND Vs BAN Head To Head IND Vs BAN IND Vs BAN Playing 11 Asia Cup 2025
