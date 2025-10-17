हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह

नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह

India vs Australia First ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा. इस मैच में एक बड़ी मुसीबत आ सकती है, जिस वजह से रोहित और विराट के फैंस को इंतजार करना पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 17 Oct 2025 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs AUS First ODI In Perth: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज रविवार, 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला ODI पर्थ में खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलने गई है. रोहित शर्मा और विराट कोहली बतौर बल्लेबाज वनडे सीरीज खेलने वाले हैं. लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में बारिश मैच का मजा खराब कर सकती है. एक्यूवेदर डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 अक्टूबर को पर्थ में बारिश होने की आशंका है.

पहले वनडे में कैसा रहेगा पर्थ का मौसम?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा. इस दिन सुबह के समय हल्की-हल्की हवा चल सकती है. वहीं एक-दो बार बारिश खेल बिगाड़ सकती है. सुबह कुछ देर बारिश के बाद हल्की धूप निकलने के आसार हैं. लेकिन पूरे दिन पर्थ के मैदान पर बादल भी छाए रहेंगे. पर्थ में इस दिन तापमान 19-डिग्री के करीब रहेगा. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा.

7 महीने बाद खेलेंगे विराट-रोहित

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन सकते हैं. भारत के ये दोनों खिलाड़ी ही करीब 7 महीने बाद भारतीय टीम के लिए खेलने वाले हैं. विराट और रोहित के लिए ये तीनों वनडे काफी खास रहने वाले हैं. इस सीरीज में रोहित और विराट के परफॉर्मेंस को सेलेक्टर्स वर्ल्ड कप 2027 से जोड़कर देख सकते हैं.

पहले वनडे में बारिश की वजह से खेल बिगड़ा, तब विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ी को खेलते देखने के लिए कुछ और समय का इंतजार करना पड़ सकता है. लेकिन हल्की बारिश के बाद मैच होने की भी संभावना है. भारतीय टीम पहला वनडे जीतकर सीरीज की शुरुआत में ही 1-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी.

Published at : 17 Oct 2025 05:21 PM (IST)
