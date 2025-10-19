हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS पहले वनडे में ये कैसा नियम? थोड़ी देर की बारिश में भी ओवर की कटौती क्यों, सामने आई बड़ी वजह

IND vs AUS पहले वनडे में ये कैसा नियम? थोड़ी देर की बारिश में भी ओवर की कटौती क्यों, सामने आई बड़ी वजह

IND vs AUS 1st ODI: 12 ओवरों से पहले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे बारिश के कारण दूसरी बार रोका गया. लेकिन जब पहली बारिश हुई, तब थोड़ी देर के लिए मैच रुका, फिर भी ओवर की कटी क्यों हुई? जानिए वजह.

By : शिवम | Updated at : 19 Oct 2025 11:29 AM (IST)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला जा रहे पहले वनडे में बारिश ने खलल डाला है, 12 ओवर से पहले दो बार मैच को रोकना पड़ा. जब पहली बार बारिश हुई थी तो करीब 10 मिनट के लिए खेल रुका था, बावजूद इसके एक ओवर की कटौती की गई. हालांकि पर्थ के समयानुसार रात 8 बजे तक मैच खेला जाना है, फिर भी इतने कम समय के लिए मैच रोके जाने पर 1 ओवर की कटौती क्यों हुई? इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई है.

भारत के समयनुसार 9:43 बजे बारिश के कारण मैच रोका गया, तब भारत का स्कोर 8.5 ओवरों में 25/3 था. रोहित शर्मा (8) विराट कोहली (0) और शुभमन गिल (10) के रूप में टीम इंडिया ने टॉप 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. लेकिन करीब 7 मिनट बाद ही कवर्स हटा लिए गए थे, मैच जल्दी शुरू हो गया लेकिन फिर भी 1 ओवर की कटौती की गई.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में नहीं है एक्स्ट्रा टाइम !

खबर के मुताबिक पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे के लिए एक्स्ट्रा टाइम एलोकेटेड नहीं है. हालांकि मैच पर्थ के समयनुसार रात 8 बजे तक खत्म हो जाएगा, फिर भी इसमें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में फ्लॉप हुए रोहित-विराट

224 दिन बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में दोनों फ्लॉप रहे. रोहित शर्मा को जोश हेजलवुड ने आउट किया, उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए. तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली को तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, उन्हें मिचेल स्टार्क ने कैच आउट कराया. खबर लिखे जाने तक बारिश के कारण दूसरी बार मैच को रोका गया. तब भारत का स्कोर 11.5 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 37 रन था.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 19 Oct 2025 11:19 AM (IST)
Cricket News IND Vs AUS 1st ODI INDIAN CRICKET TEAM IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA Optus Stadium Perth
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
