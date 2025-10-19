भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला जा रहे पहले वनडे में बारिश ने खलल डाला है, 12 ओवर से पहले दो बार मैच को रोकना पड़ा. जब पहली बार बारिश हुई थी तो करीब 10 मिनट के लिए खेल रुका था, बावजूद इसके एक ओवर की कटौती की गई. हालांकि पर्थ के समयानुसार रात 8 बजे तक मैच खेला जाना है, फिर भी इतने कम समय के लिए मैच रोके जाने पर 1 ओवर की कटौती क्यों हुई? इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई है.

भारत के समयनुसार 9:43 बजे बारिश के कारण मैच रोका गया, तब भारत का स्कोर 8.5 ओवरों में 25/3 था. रोहित शर्मा (8) विराट कोहली (0) और शुभमन गिल (10) के रूप में टीम इंडिया ने टॉप 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. लेकिन करीब 7 मिनट बाद ही कवर्स हटा लिए गए थे, मैच जल्दी शुरू हो गया लेकिन फिर भी 1 ओवर की कटौती की गई.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में नहीं है एक्स्ट्रा टाइम !

खबर के मुताबिक पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे के लिए एक्स्ट्रा टाइम एलोकेटेड नहीं है. हालांकि मैच पर्थ के समयनुसार रात 8 बजे तक खत्म हो जाएगा, फिर भी इसमें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है.

🚨 WHY 1 OVER REDUCED WITH JUST 10 MINUTE DELAY 🚨



- There is no extra time allocated for this match even though it's scheduled to finish around 8 pm local time. [Cricket Australia] pic.twitter.com/qCLN8GaWfW — Johns. (@CricCrazyJohns) October 19, 2025

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में फ्लॉप हुए रोहित-विराट

224 दिन बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में दोनों फ्लॉप रहे. रोहित शर्मा को जोश हेजलवुड ने आउट किया, उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए. तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली को तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, उन्हें मिचेल स्टार्क ने कैच आउट कराया. खबर लिखे जाने तक बारिश के कारण दूसरी बार मैच को रोका गया. तब भारत का स्कोर 11.5 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 37 रन था.