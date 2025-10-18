हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पहले वनडे में ऐसी हो सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND vs AUS 1st ODI Match Preview: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे रविवार, 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. यहां आपको इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स मिलेंगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 10:36 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के लिए रविवार, 19 अक्टूबर से एक नए दौर की शुरुआत होगी. दरअसल, रविवार से टीम इंडिया शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल यानी रविवार को पर्थ में तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार सुबह साढ़े 8 बजे मैच का टॉस होगा, वहीं 9 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी 26 साल के शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलेंगे. ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी पैट कमिंस नहीं हैं. ऐसे में उनकी जगह मिचेल मार्श टीम को लीड करेंगे. 

पर्थ स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

शनिवार को पर्थ में हल्की बारिश की संभावना है. वैसे भी पर्थ में हमेशा तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन अब मौसम की वजह से यहां तेज गेंदबाज पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं. आसमान में बादल छाए रहेंगे तो तेज गेंदबाजों को बाउंस के साथ-साथ स्विंग भी मिलने की संभावना है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. हालांकि, टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है. ऑस्ट्रेलिया के पास होम एडवांटेज है, लेकिन टीम में कई सितारे मौजूद नहीं हैं. स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस और एलेक्स कैरी के ना होने से टीम का मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर दिख रहा है. वहीं गेंदबाजी में पैट कमिंस और एडम जम्पा नहीं हैं. ऐसे में बॉलिंग भी ज्यादा घातक नहीं दिख रही है.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, मैट रेनशॉ, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस और जोश हेज़लवुड

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा. 

Published at : 18 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Mitchell Marsh Virat Kohli Rohit SHarma IND Vs AUS 1st ODI SHUBMAN GILL INDIA VS AUSTRALIA
