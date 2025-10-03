ऑस्ट्रेलियाई टूर पर कब और कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया? देखें वनडे और टी20 का फुल शेड्यूल

भारतीय टीम के सामने इस समय वेस्टइंडीज की चुनौती है. 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है. इसके बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई टूर पर जाना है. खबर है कि शनिवार, 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान किया जा सकता है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी संभव है. इससे पहले स्क्वाड घोषित (India Squad Announcement For Australia Tour) हो, उससे पहले जान लीजिए टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में कब और कितने मैच खेलने हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टूर का पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा 19 अक्टूबर-8 नवंबर तक चलेगा. पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके मैच 19 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे. उसके बाद दोनों टीमों के बीच पांच टी20 मैच खेले जाने हैं.

19 अक्टूबर - पहला वनडे (पर्थ)

23 अक्टूबर - दूसरा वनडे (एडिलेड)

25 अक्टूबर - तीसरा वनडे (सिडनी)

29 अक्टूबर - पहला टी20 (कैनबेरा)

31 अक्टूबर - दूसरा टी20 (मेलबर्न)

2 नवंबर - तीसरा टी20 (होबार्ट)

6 नवंबर - चौथा टी20 (गोल्ड कोस्ट)

8 नवंबर - पांचवां टी20 (ब्रिसबेन)

चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टीम पहली बार कोई वनडे सीरीज खेल रही होगी. आपको बताते चलें कि दिसंबर 2020 के बाद भारतीय टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कोई वनडे सीरीज खेल रही होगी. खबर है कि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोट के कारण वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे. वहीं शुभमन गिल को आराम दिया जा सकता है. संजू सैमसन को भी वनडे टीम में चुने जाने की अटकलें हैं. जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया जा सकता है. ऐसी स्थिति में यशस्वी जायसवाल या अभिषेक शर्मा को रोहित शर्मा का ओपनिंग जोड़ीदार बनाया जा सकता है.

