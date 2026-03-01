हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Semi Final Qualification: भारत को कितने रनों से जीतना होगा मैच? सेमीफाइनल के लिए क्या है समीकरण? वेस्टइंडीज की कितनी उम्मीद बाकी

India Semi Final Qualification Scenario: आज भारत का वेस्टइंडीज से सामना होना है. जान लीजिए क्या आज टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए तय रनों से जीत दर्ज करनी होगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Mar 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

India Semi Final Equation: 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तीन सेमीफाइनलिस्ट टीम सामने आ चुकी हैं और आज चौथी टीम पर खुलासा होना है. सेमीफाइनल में जाने वाली टीम कौन से होगी, इसका फैसला भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच से निकलेगा. वेस्टइंडीज का नेट रन-रेट +1.791 का है, वहीं टीम इंडिया का नेट रन रेट -0.100 है. ऐसे में क्या टीम इंडिया के लिए ऐसा समीकरण बन रहा है, जहां उसे एक तय रनों या विकेट के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी. यहां समझ लीजिए पूरा समीकरण.

भारत को कितने रनों से चाहिए जीत?

वेस्टइंडीज और भारत के नेट रन-रेट में काफी बड़ा अंतर है, लेकिन यहां पर NRR का कोई महत्व नहीं है. इसलिए भारत कितने भी रनों से जीते, वह सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर जाएगा. 

दरअसल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मामले में स्थिति ऐसी बन रही थी कि श्रीलंका के खिलाफ जीतने पर पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के बराबर अंक बैठते. इस कारण पाक टीम को एक तय अंतर से जीत की जरूरत थी.

भारत और वेस्टइंडीज के अभी बराबर अंक हैं, इसलिए आज जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में एंट्री ले लेगी. ऐसे में नेट रन-रेट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा. मगर मैच रद्द हो जाता है तो NRR का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि एक-एक अंक मिलने पर दोनों टीमों के तीन-तीन पॉइंट्स हो जाएंगे.

अब तक 3 सेमीफाइनलिस्ट मिले

2026 टी20 वर्ल्ड कप को अब तक तीन सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं. सुपर-8 के दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अंतिम-4 में जगह बना चुकी हैं. दूसरी ओर पहले ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में जा चुका है. इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम का फैसला आज भारत और वेस्टइंडीज के मैच के बाद होगा.

बारिश की भेंट चढ़ा भारत और वेस्टइंडीज का मैच तो क्या होगा? टीम इंडिया सेमीफाइनल में जा पाएगी या नहीं?

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 01 Mar 2026 05:00 PM (IST)
India National Cricket Team India Vs West Indies T20 World Cup 2026 India Semi Final Scenario
Embed widget