हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ VS SA: दूसरी बार फाइनल में पहुंची है न्यूजीलैंड, इस टीम ने तोड़ा था खिताब जीतने का सपना

NZ VS SA: दूसरी बार फाइनल में पहुंची है न्यूजीलैंड, इस टीम ने तोड़ा था खिताब जीतने का सपना

फिन एलन और टिम साइफर्ट ने पहले विकेट के लिए 9.1 ओवर में 117 रन जोड़कर मैच कीवी टीम की झोली में डाल दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Mar 2026 07:28 AM (IST)
टी20 विश्व कप 2026 को पहला फाइनलिस्ट मिल गया है. न्यूजीलैंड ने बुधवार को कोलकाता के इडेन गार्डेन में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई.

न्यूजीलैंड के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला आसान नहीं था. दक्षिण अफ्रीका विश्व कप में अजेय रही थी. ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड बिल्कुल अलग दिखी और दक्षिण अफ्रीका पर एकतरफा जीत हासिल की.

मैच पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड ने अहम टॉस जीता था और गेंदबाजी का करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका बड़ा स्कोर खड़ा करने में असफल रही. मार्को जानसेन के 30 गेंदों पर बनाए गए नाबाद 55 रनों की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट पर 169 रन बनाए थे.

फिन एलन और टिम साइफर्ट ने पहले विकेट के लिए 9.1 ओवर में 117 रन जोड़कर मैच कीवी टीम की झोली में डाल दिया. साइफर्ट 33 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन एलन नहीं रुके. एलन 33 गेंदों पर 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 100 रन बनाकर नाबाद रहे. यह टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक है. एलन के इस तूफानी शतक के दम पर न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाकर मैच जीता और फाइनल में जगह बनाई.

न्यूजीलैंड ने दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है. इससे पहले टीम 2021 टी20 विश्व कप का फाइनल भी खेली थी. उस समय इंग्लैंड को हराकर न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बनाई थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए फाइनल में केन विलियमसन की कप्तानी वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 172 रन बनाए थे. विलियमसन ने 48 गेंद पर 85 रन की पारी खेली थी.

आरोन फिंच की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वॉर्नर के 53 और मिशेल मार्श के 77 रन की बदौलत 18.5 ओवर में 2 विकेट पर 173 रन बनाकर 8 विकेट से मैच अपने नाम किया और अपना पहला टी20 विश्व कप खिताब जीता.

Published at : 05 Mar 2026 07:28 AM (IST)
