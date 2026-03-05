हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसैमसंग की Galaxy S26 सीरीज की खूब डिमांड, प्री-ऑर्डर में S26 Ultra सबसे आगे, पुरानी सीरीज का तोड़ दिया रिकॉर्ड

सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज की खूब डिमांड, प्री-ऑर्डर में S26 Ultra सबसे आगे, पुरानी सीरीज का तोड़ दिया रिकॉर्ड

Galaxy S26 लाइनअप की डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है और कंपनी को उम्मीद है कि यह सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी. अनुमान है कि अब तक कंपनी को लगभग 15 लाख प्री-ऑर्डर मिल चुके हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Mar 2026 07:34 AM (IST)
Preferred Sources

Samsung की फ्लैगशिप Galaxy S सीरीज की डिमांड हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन इस बार Galaxy S26 लाइनअप पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है. कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉन्च होने के कुछ दिन बाद से इस सीरीज के डिमांड बढ़ने लगी है और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यह पिछले साल लॉन्च हुई Galaxy S25 सीरीज के प्री-ऑर्डर्स को भी पीछे छोड़ सकती है. 25 फरवरी को लॉन्च हुई इस सीरीज के मॉडल्स को लोगों में खूब इंट्रेस्ट देखा जा रहा है.

लगभग 15 लाख प्री-ऑर्डर का अनुमान

Galaxy S25 सीरीज के लिए सैमसंग को पिछले साल लगभग 13 लाख प्री-ऑर्डर मिले थे. अभी सैमसंग ने लेटेस्ट सीरीज को लेकर नंबर जारी नहीं किए हैं, लेकिन कंपनी ने बताया कि लेटेस्ट लाइनअप को पिछले साल की तुलना में 15 पर्सेंट अधिक ऑर्डर मिले हैं. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि नई सीरीज के लिए लगभग 15 लाख के करीब प्री-ऑर्डर मिले हैं और इनमें से 79 पर्सेंट अल्ट्रा मॉडल के लिए हैं. अभी इस सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर हो रहे हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. अमेरिका में 10 मार्च को इसके लिए प्री-ऑर्डर 10 मार्च को बंद होंगे और 11 मार्च से सीरीज की बिक्री शुरू होगी.

अल्ट्रा मॉडल की सबसे ज्यादा डिमांड

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया के वाइस-प्रेसिडेंट सांग टेइक ने कहा कि लोग सबसे Galaxy S26 Ultra की बुकिंग कर रहे हैं. दरअसल, पिछले 2-3 सालों से अल्ट्रा मॉडल्स की बिक्री में हिस्सेदारी 50 पर्सेंट से अधिक रही है. इस बार S26 Ultra को कंपनी ने कई बड़ी अपग्रेड्स दी हैं. इनमें प्राइवेसी डिस्प्ले सबसे खास है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. यह फीचर यूजर के अलावा उसके आसपास बैठे लोगों के लिए स्क्रीन को एकदम डार्क कर देता है. कई दूसरी कंपनियां इस फीचर की कॉपी करने में जुट गई हैं.

Published at : 05 Mar 2026 07:34 AM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज की खूब डिमांड, प्री-ऑर्डर में S26 Ultra सबसे आगे, पुरानी सीरीज का तोड़ दिया रिकॉर्ड
सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज की खूब डिमांड, प्री-ऑर्डर में S26 Ultra सबसे आगे, पुरानी सीरीज का तोड़ दिया रिकॉर्ड
क्रिकेट
NZ VS SA: दूसरी बार फाइनल में पहुंची है न्यूजीलैंड, इस टीम ने तोड़ा था खिताब जीतने का सपना
NZ VS SA: दूसरी बार फाइनल में पहुंची है न्यूजीलैंड, इस टीम ने तोड़ा था खिताब जीतने का सपना
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: फिन एलेन का तूफान, 33 गेंदों में जड़ा शतक, एतिहासिक पारी खेलकर न्यूजीलैंड को दिलाई फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: फिन एलेन का तूफान, 33 गेंदों में जड़ा शतक, एतिहासिक पारी खेलकर न्यूजीलैंड को दिलाई फाइनल में एंट्री
क्रिकेट
IND vs ENG T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच टी20 मैच में इन गेंदबाजों ने बरपाया है कहर, टॉप पर ये खिलाड़ी
IND vs ENG T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच टी20 मैच में इन गेंदबाजों ने बरपाया है कहर, टॉप पर ये खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
टेक्नोलॉजी
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
हेल्थ
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget