हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? वानखेड़े में किसी बड़े बदलाव के साथ उतरेगा भारत? जानिए

IND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? वानखेड़े में किसी बड़े बदलाव के साथ उतरेगा भारत? जानिए

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने मजबूत प्लेइंग 11 उतारेगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में संजू सैमसन से लेकर जसप्रीत बुमराह तक, टीम संतुलन और अनुभव से भरी नजर आ रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Mar 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs ENG Semifinal: मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम एक और बड़े मुकाबले के लिए तैयार है. 5 मार्च यानी आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन के दम पर यहां तक पहुंची हैं. अब सवाल है - इस हाई-वोल्टेज मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी?

ओपनिंग जोड़ी पर सबकी नजर

संभावना है कि भारत की ओपनिंग जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही संभालते हुए नजर आ सकते हैं. संजू सैमसन ने सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में शानदार 97 रनों की पारी खेलकर कर टीम को जीत दिलाई थी. वह इस वक्त आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए खतरा बन सकते हैं.

दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब तक अपनी लय में नहीं दिखे हैं, लेकिन बड़े मैच अक्सर बड़े खिलाड़ियों को मौका देते हैं. सेमीफाइनल उनके लिए वापसी का सबसे अच्छा मंच साबित हो सकता है.

मिडिल ऑर्डर की होगी बड़ी जिम्मेदारी

भारत का मध्यक्रम इस टूर्नामेंट में टीम की सबसे बड़ी ताकत रहा है. कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं. ये सभी बल्लेबाज जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं. वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. ऐसे में अगर ओपनर्स अच्छी शुरुआत देते हैं तो मिडिल ऑर्डर मैच को पूरी तरह भारत की ओर मोड़ सकता है. हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे फिनिशर की भूमिका में अहम साबित हो सकते हैं.

गेंदबाजी में अनुभव और विविधता

गेंदबाजी आक्रमण की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे. बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया है. उनके साथ अर्शदीप सिंह नई गेंद से विकेट निकालने की कोशिश करेंगे.

स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती अहम भूमिका निभा सकते हैं. साथ ही अक्षर पटेल भी अपनी किफायती गेंदबाजी से दबाव बनाएंगे. वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ओवर दे सकते हैं.

कुल मिलाकर टीम संतुलित नजर आ रही है. बल्लेबाजी गहराई से भरी है और गेंदबाजी में अनुभव भी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह संभावित प्लेइंग 11 इंग्लैंड की चुनौती को पार कर फाइनल में जगह बना पाती है या नहीं.

भारत की संभावित प्लेइंग 11 

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह. 

Published at : 05 Mar 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM IND VS ENG T20 Wprld Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: सेमीफाइनल में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? वानखेड़े में किसी बड़े बदलाव के साथ उतरेगा भारत? जानिए
सेमीफाइनल में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? वानखेड़े में किसी बड़े बदलाव के साथ उतरेगा भारत? जानिए
क्रिकेट
सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज की खूब डिमांड, प्री-ऑर्डर में S26 Ultra सबसे आगे, पुरानी सीरीज का तोड़ दिया रिकॉर्ड
सैमसंग की Galaxy S26 सीरीज की खूब डिमांड, प्री-ऑर्डर में S26 Ultra सबसे आगे, पुरानी सीरीज का तोड़ दिया रिकॉर्ड
क्रिकेट
NZ VS SA: दूसरी बार फाइनल में पहुंची है न्यूजीलैंड, इस टीम ने तोड़ा था खिताब जीतने का सपना
NZ VS SA: दूसरी बार फाइनल में पहुंची है न्यूजीलैंड, इस टीम ने तोड़ा था खिताब जीतने का सपना
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: फिन एलेन का तूफान, 33 गेंदों में जड़ा शतक, एतिहासिक पारी खेलकर न्यूजीलैंड को दिलाई फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: फिन एलेन का तूफान, 33 गेंदों में जड़ा शतक, एतिहासिक पारी खेलकर न्यूजीलैंड को दिलाई फाइनल में एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
टेक्नोलॉजी
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
हेल्थ
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget