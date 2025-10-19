हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपर्थ वनडे में टीम इंडिया ने बनाए 136 रन, फिर क्यों ऑस्ट्रेलिया को मिला 131 का टारगेट; जानें इसे लेकर ICC का नियम

IND vs AUS Score: पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम सिर्फ 136 रन बना पाई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 131 रनों का लक्ष्य मिला है. जानिए ऐसा कैसे हुआ.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Oct 2025 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम सिर्फ 136 रन बना पाई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 131 रनों का लक्ष्य मिला है. टीम इंडिया निर्धारित 26 ओवरों में लड़खड़ाते हुए 136 के स्कोर तक पहुंची, जिसमें केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 38 रनों का योगदान दिया. अक्षर पटेल ने 31 रन बनाए और डेब्यूटेंट नितीश कुमार रेड्डी 19 रन बनाकर नाबाद लौटे. मगर ऐसा कैसे हुआ कि भारत ने 136 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उससे 5 कम रनों का लक्ष्य मिला.

ऑस्ट्रेलिया को कम रनों का लक्ष्य क्यों

पर्थ में खेले जा रहे इस मैच में बारिश ने दखल दिया. बारिश के कारण काफी समय खराब हुआ, जिसके कारण ओवरों में कटौती करके प्रत्येक पारी को 26 ओवरों का कर दिया गया. रोहित शर्मा, विराट कोहली और यहां तक कि कप्तान शुभमन गिल भी ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाए.

भारतीय पारी 136 रनों पर समाप्त हुई, लेकिन डकवर्थ लुइस नियमों के कारण ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का लक्ष्य दिया गया. दरअसल DLS का नियम, बचे हुए ओवरों और बचे हुए विकेटों पर भी निर्भर करता है.

DLS से कैसे मिलता है नया टारगेट?

डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर रिवाइज्ड टारगेट कई पहलुओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है. नियमानुसार बचे हुए ओवर, बचे हुए विकेट, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कितने रन बनाए और मैच में रुकावट किस समय में आई. इन पहलुओं को ध्यान में रखकर दूसरी टीम को टारगेट दिया जाता है.

चूंकि भारतीय टीम ने 9 विकेट गंवा दिए थे, ऑस्ट्रेलिया को कम टारगेट मिलने का एक यह भी कारण रहा. वहीं भारतीय टीम निर्धारित 26 ओवरों से पहले ही ऑलआउट हो जाती, तो ऑस्ट्रेलिया को 131 से भी कम रनों का टारगेट मिल सकता था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Live Cricket Score VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
