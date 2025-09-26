फाइनल से पहले भारत की 'जीत', ICC ने हारिस रऊफ पर लिया बड़ा एक्शन; साहिबजादा फरहान को लगाई फटकार

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के अभद्र रवैये और साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन की ICC से शिकायत की थी. मामले की सुनवाई हुई और अब इसका फैसला आ गया है. हारिस ने भारत के खिलाफ मैच के दौरान कई आपत्तिजनक इशारे किए थे. अब आईसीसी ने हारिस पर एक्शन लिया है, जिसे भारत की जीत भी कहा जा सकता है.

आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर जुर्माना लगाया है. हारिस को मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना देना होगा. वहीं साहिबजादा फरहान को भी फटकार लगाई है. फरहान पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया गया है. उन्हें सिर्फ फटकार लगाई गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान टीम के होटल में ही मामले की सुनवाई हुई. आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने शुक्रवार को पाक टीम के होटल में सुवनाई की. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों को बुलाया गया. दोनों के जवाब पहले ही लिखित में भी लिए गए थे. सुनाई में पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा भी मौजूद रहे.

टूर्नामेंट के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने शुक्रवार दोपहर टीम होटल में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी. आक्रामक व्यवहार के लिए हारिस राउफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. वहीं साहिबजादा फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है."

यहां जानें क्या था पूरा मामला

भारत के खिलाफ 21 सितंबर के मैच के दौरान हारिस रऊफ ने भारतीय समर्थकों के 'कोहली कोहली' चिल्लाने के बाद भारतीय सैन्य कार्रवाई का मजाक बनाते हुए विमान गिरा देने का इशारा किया था. हारिस रऊफ ने मैच के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को भी गालियां दीं, जिसका जवाब दोनों युवा क्रिकेटरों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दिया था.

इसी मैच में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने बल्ले को मशीनगन की तरह इस्तेमाल करते हुए बंदूक चलाने के अंदाज में जश्न मनाया था, जिसकी काफी निंदा हुई. फरहान ने मैच के बाद कहा था कि वह जश्न सिर्फ उस समय एक पल था. मैंने 50 रन पूरे करने के बाद जश्न नहीं मनाया था और अचानक मेरे दिमाग में आया कि आज जश्न मनाते हैं और मैंने वही किया. मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे और मुझे परवाह भी नहीं है.