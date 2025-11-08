IND vs AUS 5th T20 Playing Eleven: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 8 नवंबर को पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा. भारत इस पांच मैच की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है. अगर आज पांचवां टी20 मैच टीम इंडिया जीत जाती है, तब भारत ये सीरीज 3-1 से जीत जाएगा. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 में भारत को हराने में कामयाब हो जाती है, तब ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म होगी. पांचवें टी20 में टीम इंडिया कई बड़े बदलाव के साथ खेल सकती है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है.

रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका?

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारत के टी20 स्क्वाड में केवल दो खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें पिछले चार मैचों में एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला है. रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी चारों मैचों में मैदान के बाहर बैठे हैं. वहीं पांचवें टी20 में हेच कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव इन दोनों खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने का मौका दे सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को आराम दिया जा सकता है.

पांचवें टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह.

सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया

भारत की प्लेइंग इलेवन में रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री के अलावा बाकी पूरी टीम चौथे टी20 की तरह ही रह सकती है. भारत इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगा, इसके लिए टीम इंडिया मेन बॉलिंग लाइन-अप में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी. भारतीय टीम अपने तीन मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल के साथ उतर सकती है. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 मैच में तीसरे नंबर पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन अब पांचवें टी20 में तिलक वर्मा वन-डाउन पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं.

