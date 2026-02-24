हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह

IND vs ZIM: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह

साउथ अफ्रीका से हार के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11पर सवाल उठ रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले सुनील गावस्कर ने अक्षर पटेल की वापसी की वकालत करते हुए इस खिलाड़ी को बाहर करने की सलाह दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Feb 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर अब बहस तेज हो गई है. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव करने की सलाह दी है.

गावस्कर का मानना है कि ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम में वापस लाया जाना चाहिए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें बाहर बैठाया गया था और उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला था. हालांकि इस मैच में वह बल्ले और गेंद दोनों से खास असर नहीं छोड़ पाए थे. भारत को उस मैच में 76 रन से हार झेलनी पड़ी थी.

किसकी जगह मिल सकता है मौका?

गावस्कर ने सुझाव दिया कि जिम्बाब्वे की टीम में ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं हैं, ऐसे में अक्षर पटेल को शामिल करना टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़े तो तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह अक्षर को खिलाया जा सकता है.

हालांकि गावस्कर ने यह भी माना कि अर्शदीप ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और लय में दिख रहे खिलाड़ी को बाहर करना आसान फैसला नहीं होता है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट शायद उसी संयोजन के साथ मैदान में उतरने का फैसला भी कर सकता है.

टीम मैनेजमेंट का क्या है कहना?

साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्षर को बाहर रखने के फैसले पर टीम मैनेजमेंट ने सफाई दी है. सहायक कोच रयान टेन डोशेट और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा कि अक्षर को टीम से बाहर करने का फैसला पूरी तरह रणनीति के आधार पर लिया गया था. उनका कहना है कि टीम ने मिडिल ओवरों के मैच-अप को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बल्लेबाज को शामिल करने का फैसला किया था. कोचिंग स्टाफ ने यह भी साफ किया कि अक्षर पटेल टीम के अहम सदस्य हैं और यह फैसला उनकी क्षमता पर सवाल नहीं है. टीम मैनेजमेंट के अनुसार, बड़े टूर्नामेंट में हालात के मुताबिक बदलाव करना जरूरी होता है. 

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तान और कोचिंग स्टाफ किस संयोजन के साथ उतरते हैं. सुपर-8 में आगे बढ़ने के लिए भारत के लिए यह मुकाबला बेहद अहम साबित हो सकता है. 

Published at : 24 Feb 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Playing 11 Sunil Gavaskar Arshdeep Singh IND Vs ZIM INDIAN CRICKET TEAM AXAR PATEL T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ZIM: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में फिसड्डी साबित हुई है भारत की ओपनिंग जोड़ी; आंकड़े ओमान और कनाडा से भी बुरे
टी20 वर्ल्ड कप में फिसड्डी साबित हुई है भारत की ओपनिंग जोड़ी; आंकड़े ओमान और कनाडा से भी बुरे
क्रिकेट
टीम इंडिया को हराने पर डेविड मिलर ने दिया अजीब बयान, कहा- 'उस पर दबाव बनाने के इरादे से...'
टीम इंडिया को हराने पर डेविड मिलर ने दिया अजीब बयान, कहा- 'उस पर दबाव बनाने के इरादे से...'
क्रिकेट
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
विश्व
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
'मुझे नहीं पता कि मैं कब तक...', किसको गोली मारे जाने के बाद बोले ट्रंप, जानें और क्या कहा
स्पोर्ट्स
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
हेल्थ
How Dialysis Machine Works: कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
यूटिलिटी
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget