आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम नए टी20 कप्तान के साथ जाएगी. BCCI सोर्स के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बोर्ड ने सूर्यकुमार यादव को टी20 की कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया है. चयन समिति ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि बेशक सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उनकी फॉर्म और भविष्य को देखते हुए अब समय आ गया है कि नया कप्तान चुना जाए. कप्तानी की दावेदारी में ये 5 खिलाड़ी सबसे आगे हैं.

श्रेयस अय्यर

भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान बनने की रेस में श्रेयस अय्यर सबसे आगे हैं. उनकी दावेदारी इसलिए मजबूत है क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में KKR को चैंपियन बनाया, इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स को पहली बार फाइनल तक पहुँचाया. पंजाब किंग्स भी उनकी कप्तानी में मजबूत नजर आई, टीम 2025 के फाइनल में पहुंची थी. इस साल भी शुरुआत में टीम सबसे आगे थी. जब अय्यर की कप्तानी में KKR ने खिताब जीता था तब गौतम गंभीर फ्रेंचाइजी के मेंटोर थे, जो अभी टीम इंडिया के हेड कोच हैं. इसके आलावा वह सूर्यकुमार की जगह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. उन्हें वनडे में उपकप्तान बनाया गया है, जो संकेत माना जा रहा है कि अय्यर को कप्तानी के लिए तैयार किया जा रहा है.

शुभमन गिल

शुभमन गिल भारत के टेस्ट और वनडे के कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस IPL 2026 के फाइनल तक पहुंची. वह टी20 कप्तानी के भी मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि वह इस फॉर्मेट में भी नियम तौर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते हैं. गिल को टी20 वर्ल्ड कप से पहले ड्राप किया गया था, लेकिन हाल में खत्म हुए आईपीएल में उनका फॉर्म शानदार रहा और वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे.

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रजत पाटीदार

टीम इंडिया के टी20 कप्तान बनने की रेस में रजत पाटीदार का नाम भी जुड़ गया है, हालाँकि उन्होंने अभी तक इस फॉर्मेट में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है लेकिन IPL में इतिहास रचने के साथ उन्होंने अपनी दावेदारी जरूर पेश की है. 17 सालों तक RCB ने कभी कोई खिताब जीता था, रजत पाटीदार ने कप्तान बनने के पहले साल ही टीम को चैंपियन बनाया. इस बार भी उनकी कप्तानी में बेंगलुरु चैंपियन बनी और ऐसी तीसरी टीम बन गई जिसने 2 लगातार खिताब जीते हैं.

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तिलक वर्मा

तिलक वर्मा ने बहुत कम समय में टी20 टीम में अपनी खास पहचान बनाई है. हालांकि कप्तान बनने की रेस में वह अन्य खिलाड़ियों से थोड़ा पीछे हैं और उन्हें कप्तानी देना एक रिस्क की तरह होगा, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर रिस्क लेने से घबराने वालों में नहीं है. दबाव की स्थिति में सूझबूझ भरी पारी खेलना, उन्हें खास बनाती है. अगर भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया तो मैनेजमेंट युवा खिलाड़ी को भी तैयार कर सकती है.

हार्दिक पांड्या

रोहित शर्मा के संन्यास के बाद हार्दिक पांड्या टी20 कप्तानी की दावेदारी में सबसे आगे थे, लेकिन उस समय BCCI ने सूर्यकुमार यादव पर भरोसा जताया जो सफल भी रहा. हार्दिक की फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उन्हें कप्तान बनाया जाना मुश्किल है, लेकिन उनकी दावेदारी को खारिज नहीं किया जा सकता है. IPL में बतौर कप्तान उनके लिए पिछले संस्करण बहुत खराब रहा, मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम थी.