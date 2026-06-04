हर टीम में 4 अफगानिस्तान और 1 आयरलैंड का खिलाड़ी होना अनिवार्य, ILT20 में लागू हुआ ये नया नियम

इंटरनेशनल लीग टी20 के पांचवें संस्करण (ILT20 2026) से पहले आयोजकों ने एक बड़ा फैसला लिया है. सभी फ्रेंचाइजियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि टीम में कम से कम 4 खिलाड़ी अफगानिस्तान और 1 खिलाड़ी आयरलैंड का होना चाहिए. हालांकि इन पांचों खिलाड़ियों को भी टीम के कुल 11 विदेशी खिलाड़ियों के कोटे में ही शामिल करना होगा, यानी एक फ्रेंचाइजी इन दोनों देशों (AFG और IRE) के आलावा अधिकतम 6 विदेशी खिलाड़ी ही रख पाएंगी. बता दें कि टीम में कुल 21 से 23 खिलाड़ी हो सकते हैं.

ILT20 2026 के पांचवें संस्करण से पहले आयोजकों ने ये फैसला किया है. आगामी सीजन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा. सभी टीमों को आयोजकों की तरफ से नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है, "पूर्ण सदस्य खिलाड़ियों में से कम से कम 4 खिलाड़ी अफगानिस्तान और 1 खिलाड़ी आयरलैंड का होना चाहिए."

आयोजकों ने आगे कहा, "4 अफगानिस्तानी, 1 आयरलैंड के खिलाड़ी के साथ हर टीम में UAE के 4 खिलाड़ी और 2 GCC के खिलाड़ी (1-1 सऊदी अरब और कुवैत से) होना जरुरी है. ये अनिवार्य खिलाड़ी की गिनती में शामिल होंगे."

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सैलरी पर भी आया अपडेट

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ILT20 ने जो टीमों के साथ जानकारी शेयर की, उसमें बताया गया कि किसी भी फ्रेंचाइजी की सैलरी की अधिकतम सीमा 2 मिलियन यूएस डॉलर है. हर टीम के लिए जरुरी है कि वह नीलामी के जरिए, सीधे कॉन्ट्रैक्ट या रिटेंशन के जरिए शामिल किए गए खिलाड़ियों की सैलरी पर कम से कम 1.5 मिलियन डॉलर खर्च करे. हर खिलाड़ी की न्यूनतम सैलरी 10 हजार यूएस डॉलर होगी, हालांकि व्यक्तिगत सैलरी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है.

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ILT20 2026 में 'वाइल्डकार्ड प्लेयर' का भी प्रावधान है, जो 21-23 प्लेयर्स की टीम से अलग चुना जा सकता है. उस प्लेयर की सैलरी तय बजट से अतिरिक्त होगी. हालांकि कोई कारण पता नहीं चल पाया है कि लीग में 4 अफगानिस्तानी और 1 आयरलैंड के खिलाड़ी को अनिवार्य क्यों किया गया है. लेकिन माना जा रहा है कि तीनों बोर्ड के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये फैसला किया गया है.

ILT20 2026 की टीमें

एमआई एमिरेट्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, शारजाह वारियर्स, गल्फ जायंट्स.