हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहर टीम में 4 अफगानिस्तान और 1 आयरलैंड का खिलाड़ी होना अनिवार्य, ILT20 में लागू हुआ ये नया नियम

हर टीम में 4 अफगानिस्तान और 1 आयरलैंड का खिलाड़ी होना अनिवार्य, ILT20 में लागू हुआ ये नया नियम

ILT20 2026: इंटरनेशनल लीग टी20 में सभी टीमों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि कम से कम 4 खिलाड़ी अफगानिस्तान और 1 खिलाड़ी आयरलैंड का होना चाहिए. माना जा रहा है कि तीनों बोर्ड के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है.

By : शिवम | Updated at : 04 Jun 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

इंटरनेशनल लीग टी20 के पांचवें संस्करण (ILT20 2026) से पहले आयोजकों ने एक बड़ा फैसला लिया है. सभी फ्रेंचाइजियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि टीम में कम से कम 4 खिलाड़ी अफगानिस्तान और 1 खिलाड़ी आयरलैंड का होना चाहिए. हालांकि इन पांचों खिलाड़ियों को भी टीम के कुल 11 विदेशी खिलाड़ियों के कोटे में ही शामिल करना होगा, यानी एक फ्रेंचाइजी इन दोनों देशों (AFG और IRE) के आलावा अधिकतम 6 विदेशी खिलाड़ी ही रख पाएंगी. बता दें कि टीम में कुल 21 से 23 खिलाड़ी हो सकते हैं.

ILT20 2026 के पांचवें संस्करण से पहले आयोजकों ने ये फैसला किया है. आगामी सीजन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा. सभी टीमों को आयोजकों की तरफ से नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है, "पूर्ण सदस्य खिलाड़ियों में से कम से कम 4 खिलाड़ी अफगानिस्तान और 1 खिलाड़ी आयरलैंड का होना चाहिए."

आयोजकों ने आगे कहा, "4 अफगानिस्तानी, 1 आयरलैंड के खिलाड़ी के साथ हर टीम में UAE के 4 खिलाड़ी और 2 GCC के खिलाड़ी (1-1 सऊदी अरब और कुवैत से) होना जरुरी है. ये अनिवार्य खिलाड़ी की गिनती में शामिल होंगे."

यह भी पढ़ें- सूर्यकुमार यादव के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? ये हैं 5 दावेदार, 3 IPL चैंपियन शामिल

सैलरी पर भी आया अपडेट

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ILT20 ने जो टीमों के साथ जानकारी शेयर की, उसमें बताया गया कि किसी भी फ्रेंचाइजी की सैलरी की अधिकतम सीमा 2 मिलियन यूएस डॉलर है. हर टीम के लिए जरुरी है कि वह नीलामी के जरिए, सीधे कॉन्ट्रैक्ट या रिटेंशन के जरिए शामिल किए गए खिलाड़ियों की सैलरी पर कम से कम 1.5 मिलियन डॉलर खर्च करे. हर खिलाड़ी की न्यूनतम सैलरी 10 हजार यूएस डॉलर होगी, हालांकि व्यक्तिगत सैलरी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें- आईपीएल खत्म होते वैभव सूर्यवंशी का घर से निकलना मुश्किल! यह है बड़ी वजह

ILT20 2026 में 'वाइल्डकार्ड प्लेयर' का भी प्रावधान है, जो 21-23 प्लेयर्स की टीम से अलग चुना जा सकता है. उस प्लेयर की सैलरी तय बजट से अतिरिक्त होगी. हालांकि कोई कारण पता नहीं चल पाया है कि लीग में 4 अफगानिस्तानी और 1 आयरलैंड के खिलाड़ी को अनिवार्य क्यों किया गया है. लेकिन माना जा रहा है कि तीनों बोर्ड के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये फैसला किया गया है.

ILT20 2026 की टीमें

एमआई एमिरेट्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, शारजाह वारियर्स, गल्फ जायंट्स.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Ireland Cricket Team Afghanistan Cricketer International League T20 ILT20 UAE Cricket Board
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
हर टीम में 4 अफगानिस्तान और 1 आयरलैंड का खिलाड़ी होना अनिवार्य, ILT20 में लागू हुआ ये नया नियम
हर टीम में 4 अफगानिस्तान और 1 आयरलैंड का खिलाड़ी होना अनिवार्य, ILT20 में लागू हुआ ये नया नियम
क्रिकेट
आज ही के दिन फेंकी गई थी क्रिकेट की दुनिया की ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’, जानिए किस्सा
आज ही के दिन फेंकी गई थी क्रिकेट की दुनिया की ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’, जानिए किस्सा
क्रिकेट
Team India T20 Captain: सूर्यकुमार यादव के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? ये हैं 5 दावेदार, 3 IPL चैंपियन शामिल
सूर्यकुमार यादव के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया T20 कप्तान? ये हैं 5 दावेदार, 3 IPL चैंपियन शामिल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी', बेरूत पर हमले को लेकर ईरान भड़का, जानें पीस टॉक पर क्या बोले अराघची
'...तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी', बेरूत पर हमले को लेकर ईरान भड़का, जानें पीस टॉक पर क्या बोले अराघची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासक बनाए जाने पर उठाए सवाल, पूछा- कब होंगे चुनाव?
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासक बनाए जाने पर उठाए सवाल, पूछा- कब होंगे चुनाव?
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
विश्व
'ईरान पर हम हमले नहीं कर रहे...', टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा ऐलान
'ईरान पर हम हमले नहीं कर रहे...', टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा ऐलान
नौकरी
DU Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget